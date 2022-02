Ovih se dana do detalja nastoji otkriti koliko će zapravo poskupjeti plin od 1. travnja i što država može učiniti da cijene ne odlete u nebo. Energetski stručnjak Igor Grozdanić poslužio se primjerima iz Europe. Naveo je da će Španjolska podijeliti tri milijarde eura najugroženijima, a da će Francuska podijeliti vaučere od 100 eura kućanstvima. Slično planira i naša Vlada.

“Srećom, mi imamo još uvijek HEP i on nije digao cijene električne energije za građane. Tu stojimo dosta dobro, vani cijene struje divljaju. Što se tiče cijene plina, tu je nekakav status quo, građani plaćaju oko 19 eura po MWh, što je ispod svake razine, ako znamo da se negdje na burzama kreće i po 100 eura po MWh. To je ova plinska godina koja traje do 31. ožujka. Sljedeća kreće od 1. travnja i tu ćemo vidjeti što bi Hrvatska mogla napraviti. Najavljeno je da će PDV na prirodni plin biti smanjen za građane, hoće li to biti pet ili 13 posto nebitno je u ovom slučaju zato što će cijena morati porasti na nekih 40 do 45 eura po MWh. To znači da će građani osjetiti neki lakši udar, ali koliko lakši to ne možemo znati”, rekao je Grozdanić za N1.

Više informacija o poskupljenjima, dodao je, bit će poznato krajem veljače. Osvrnuo se i na plan da se troškovi pojedinih kućanstava ublaže vaučerima.

“Osobno nisam toliko ljubitelj vaučerizacije od 200 kuna za energetski siromašne građane. Mi u Hrvatskoj nemamo konkretan model ni točan broj građana i kućanstava koja su socijalno ugroženi. Sada je bio popis, mislim da se točno može vidjeti koji građani raspolažu s kojim nekretninama i po tome da se vidi tko je energetski siromašan. Onaj tko je bi trebao dobiti puno veći vaučer od 200 kuna, barem 400. Je li to 63.000 građana o kojima se piše ili je to puno veći broj? Mislim da se to može vrlo jasno utvrditi od strane države, ako se želi”, istaknuo je.

Struja neće poskupjeti

Bilo je riječi i o izjednačavanju cijena plina za građane i poduzetnike. No, Grozdanić smatra da izjednačavanje i ujednačavanje nije isto. "Malo je zemalja u kojima su cijene za građanstvo niže od cijene industrije. Drugim riječima, ako su cijene za poduzetnike više od onih za građane, ti isti potrošači plaćaju to na neki drugi način. Možemo očekivati i porast inflacije”, prognozirao je Grozdanić.

Smatra da neće doći do značajnijih povećanja cijena električne energije. “Tu neće doći do nekih povećanja, treba umiriti građane. Imamo HEP i to su i premijer i ministri Marić i Ćorić obećali da neće doći do toga. Treba reći građanima da država, ne samo ova vlada nego sve vlade, preko cijene električne energije kroz HEP kupuju socijalni mir, provodi se socijalna politika. Imamo druge opskrbljivače, međutim HEP drži čak do 89 posto tržišta. HEP je tu velik i značajan igrač i pomoću njega država kontrolira tu priču, za razliku od prirodnog plina gdje imamo preko 40 opskrbljivača i država se tu ne može miješati, a ugovori su ugovori”, smatra stručnjak za energetiku.

Opskrba nije ugrožena

Opskrba prirodnim plinom će teći redovitim putem, uvjerava. “LNG terminal je jedan od najznačajnijih projekata posljednjih godina u Hrvatskoj i na neki način on je dobar backup našem plinskom sustavu i iz njega najviše uvozimo”, rekao je i dodao da se u njemu čuva kombinacija američkog i bliskoistočnog plina.

Smatra i da neće doći do sukoba Rusije i Ukrajine, a čak i da se to dogodi, opskrba plina, po njegovim riječima, neće biti ugrožena jer to nikome nije u interesu. Jednostavno, radi se o prevelikom novcu. No, rezerve plina su na najnižoj razini u posljednjih pet godina i zato cijene divljaju. Stoga, nije najbolji trenutak za nabavku plina.

“Još uvijek nije trenutak, još uvijek su visoke cijene i vidim po opskrbljivačima da izbjegavaju ugovaranje novih količina, svi pokušavaju to malo odmaknuti da se vidi što će se dogoditi nakon 1. travnja, kako će država reagirati. Ako se i digne cijena za građane mnogi opskrbljivači će biti u problemu. Naše opskrbljivače treba na neki način obeštetiti, ali treba dati do znanja da ih je jako puno i da to treba početi okrupnjivati jer se ne može svaka zajednica baviti plinom”, istaknuo je Grozdanić.

'Cijene goriva treba fiksirati'

Komentirao je i cijene goriva. “Neke države su zamrznule jednu vrstu goriva. Osobno jesam za to da se fiksira cijena običnog goriva, no ova premium goriva treba pustiti tržištu jer oni koji voze nove aute trebaju ta goriva i puno turista će biti. Obična, ako će cijena ići preko 12 kuna, mislim da bi cijene trebalo fiksirati”, zaključio je stručnjak za energetiku.