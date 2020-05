Sutra pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, a lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, osobito u južnim i istočnim predjelima. Obilnija oborina moguća je uglavnom u Lici te Posavini. Od sredine dana prestanak kiše i smanjenje naoblake u najzapadnijim predjelima

Razdoblje nestabilnog vremena nastavlja se, a u to će nas najbolje uvjeriti nadolazeći dani u kojima se očekuje dosta kiše, a i temperature će biti nešto niže nego protekla dva do tri dana. Značajnija stabilizacija vremena očekuje nas tek u četvrtak i mogla bi potrajati do nedjelje za kad je najavljena nova kiša.

Već danas bit će biti kiše i pljuskova, osobito u unutrašnjosti, češćih u drugom dijelu dana. U Pokuplju i gorskoj Hrvatskoj mjestimice je moguća i obilnija oborina.

Sutra popodne prestanak kiše

Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom će Jadranu puhati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji uglavnom umjereno jugo i jugozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, u gorskim krajevima između 17 i 20 stupnjeva Celzijusa.

Sutra pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, a lokalno će biti i pljuskova s grmljavinom, osobito u južnim i istočnim predjelima. Obilnija oborina moguća je uglavnom u Lici te Posavini. Od sredine dana prestanak kiše i smanjenje naoblake u najzapadnijim predjelima. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, popodne ponegdje na udare jak, a u gorju i olujan.

Na Jadranu umjerena do jaka bura, na udare mjestimice olujna, podno Velebita i orkanska. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 15 do 19, a najviše dnevna većinom između 20 i 25 °C.

‘Temperatura zraka većinom niža’

Što nas očekuje, kad je o vremenu riječ, očekuje sve do četvrtka opisao je i naš poznati meteorolog Zoran Vakula za HRT:

Na 100. godišnjicu rođenja od mnogih voljenoga svetoga pape nekima na Jadranu čak ni ujutro nisu trebale čarape, ali su tijekom dana mnogima dobro došle sunčane naočale i kape. I sljedećih će promjenljivih dana, koji će rijetkima biti sasvim bez mana.

U utorak i srijedu i zbog često potrebnih kišobrana, a na Jadranu, osobito sjevernom – i burobrana. Temperatura zraka bit će većinom malo niža, i u mnogim mjestima od dosadašnje prosjeku bliža, a u petak bi čak prilično niska mogla biti jutarnja najniža.

I premda će kiša bilju povremeno pomagati, ono zbog dosadašnje suše neće odviše bujati. Pritom će još i vjetar odmagati jer će površinski sloj tla isušivati. A želite li vinograde i voćnjake zaštitno prskati, najbolje vrijeme u agrometeorološkoj prognozi možete saznati.