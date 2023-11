Idućih dana čeka nas dosta promjenjivo vrijeme, javlja HRT. Utorak na istoku Hrvatske većinom oblačan, a temperatura bez izraženog dnevnog hoda, uglavnom između 3 i 7 °C. Povremeno će padati kiša, češće ujutro i prijepodne, a u gorju može zalepršati i pokoja pahulja. I u središnjoj Hrvatskoj oblačno s kišom. Popodne će oborina prestajati i djelomično će se razvedravati. Mjestimice će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka uglavnom od 2 do 7 °C.

Prevladavajuće oblačno uz povremene oborine bit će i na zapadu - u gorju su mogući i susnježica i snijeg, a na sjevernom Jadranu lokalno obilniji pljuskovi i grmljavina, pri čemu će jugozapadnjak ujutro okrenuti na sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Vjetrovito i u Dalmaciji - najprije uz jugo i jugozapadnjak, a zatim sjeverozapadnjak, pa i mjestimice jače valovito more. Bit će vrlo nestabilno uz povremenu kišu, lokalno vjerojatno i u obliku jače izraženih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka uglavnom od 10 do 15 °C, a u unutrašnjosti od 5 do 10 °C.

Na jugu Hrvatske podjednake vremenske prilike - jak jugozapadni i južni vjetar, odnosno lebić i oštro - puhat će do sredine dana, ponegdje će biti i obilne kiše uz grmljavinu, pa bi i neke rive mogle biti poplavljene."

POGLEDAJTE VIDEO: Prve snježne pahulje stvorile probleme vozačima u dalmatinskoj Zagori.

Nagli dotok hladnog zraka

U srijedu prolazno sunčanije uz mjestimice jaku buru, osobito podno Velebita. No već u četvrtak okreće na jugo i južni vjetar, umjeren i jak, s kojim dolazi novo naoblačenje i kiša, češća i intenzivnija u petak, ponegdje i obilna, uz grmljavinu.

Petak i u unutrašnjosti najkišovitiji i najtopliji, ali navečer su, s naglim dotokom hladnog zraka u sjevernim predjelima, mogući susnježica i snijeg. Srijeda pak najstabilnija s hladnim jutrom, ponegdje i mrazom, a u oblačan četvrtak zapuhat će jugozapadnjak i jugoistočnjak te će već ponegdje padati kiša, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

'Mali Vakula': Vrijeme se brzo mijenja

O snijegu u Dalmaciji za RTL Direkt govorio je meteorolog amater i vremenski entuzijast Ivan Šolić, čovjek koji je u Dalmaciji poznat kao Mali Vakula.

"Vrijeme se u Splitu mijenja brže nego situacija na Wall Streetu. Imali smo danas kao što znate snijeg. Upravo imamo jugo koje će u idućim satima jačati. Uskoro će biti vrlo jako, sutra i olujno. Treba znati da je to samo nekih desetak minuta od Grada Splita, odnosno cijelo to područje je zanimljivo, po tome što se na malom području miješaju dvije klime. Prava mediteranska je submediteranska u kojoj je danas sniježilo", kazao je.

Pojasnio je i je li Dalmacija uopće spremna za snijeg.

Zimska oprema je ključna

"Ne bih želio da ispadne da ja tražim alibi za neodgovorne vozače jer zaista uputiti se na snijegom prekrivenu cestu, zimske uvjete s ljetnim gumama bez odgovarajuće zimske opreme je neću reći samo neodgovorno, nego vrlo opasno. Ne samo za sebe, već i za druge sudionike u prometu, ali moram reći jedan klimatološki alibi za Splićane i Dalmatince. U prosjeku nekih svako četiri godine padne u Splitu snijeg pa nije ni čudo što ljudi nisu spremni što nemaju tu kulturu vožnje u zimskim uvjetima."

Komentirao je i 3.veljače 2012. godine kada se Split zabijelio pa su ljudi lomili noge.

"Znate što je meni najinteresantnije kod tog snijega, a to je da su i mladi i stari disali kao jedno. Vrlo neobično je da su i odrasli imali istu emociju kao što imaju djeca. Svi znamo koliko je taj snijeg u Splitu zaista prouzročio problema, paralizirao je čitav grad na nekoliko dana i nitko se nije mogao ničim baviti. Ali jeste pitali dijete i njegovu majku i oca, svi bi rekli isto: Ludilo. Split je bio oduševljen. Ono što je interesantno kod ovog grada je da on proživljava na isti način kao što proživljava sportske uspjehe tako proživljava i snježne, zimske ciklone i meteorološke fenomene. Jednostavno, to je takav temperament. Snijeg u Splitu pada zaista rijetko, a kad padne, to je jedan val oduševljenja. Ne biste vjerovali, znači doslovce padaju oklade u kafićima, koliko će ga pasti i hoće li padati i kada će prestati. Šalju se ture, nazdravlja se tom snijegu. Teško je to razumjeti, ali kažem ako uzmemo u obzir svako koliko u Splitu pada snijeg, onda možda i nije toliko teško za razumjeti u odnosu na kontinent gdje je snijeg svakodnevna pojava", rekao je.