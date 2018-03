Do ponedjeljka neće biti obilnijih oborina, a znatnijeg zatopljenja u kontinentalnom području i dulje.

Snijeg koji je napadao proteklih dana topi se te se sada pretvorio u bljuzgu zbog kojeg na kopnu još neko vrijeme neće biti suho. Novih značajnijih oborina neće biti, no bit će temperatura u miunsu, leda i dugotrajne magle, prognozirao je meteorolog Zoran Vakula. Početak novog tjedna donosi ponovno jačanje juga, kišu, a na kopnu i snijeg.

Noćas će u istočnoj Hrvatskoj pasti temperatura pa će najniža jutarnja biti većinom od -3 do 0. U zapadnoj Slavoniji i Podravini bit će i niža. Jutarnja se magla ponegdje može i dulje zadržati, a nakon nje će biti djelomice sunčano, uz najvišu temperaturu oko 5 °C.

Značajniji pad temperatura

U središnjoj će Hrvatskoj biti hladnije, posebno ondje gdje se u noći prije razvedri pa će uz značajniji pad temperatura, ona biti i niža od -5, pri tlu vjerojatno i oko -10, prognozira Vakula te dodaje kako će dnevni porast tempeature ponegdje onemogućavati dugotrajna magla. I na sjevernom je Jadranu moguća magla, a bit će i oblačnije nego na kopnu, a moguća je i kiša.



U Dalmaciji će oborine, ako ih uopće bude, biti kratkotrajne i ne baš obilne. Bit će i sunčanog vremena, u unutrašnjosti i mjestimične magle, te jutarnjih minusa, dok će uz more najniža temperatura zraka biti od 2 do 5 °C. Poslijepodne najviša 9 do 12 °C. Jug Hrvatski bit će još topliji, ali i dalje će temperature biti prosječne za ovaj dio veljače.

Toplije dane morat ćemo malo pričekati

Već od subote na Jadranu će biti valovitije i vjetrovitije. U ponedjeljak će vjetar pojačati, a u unutrašnjosti će biti i kiše i snijega, ponajprije u zapadnim krajevima. Do ponedjeljka neće biti obilnijih oborina, a znatnijeg zatopljenja u kontinentalnom području i dulje.