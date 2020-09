IDUĆI TJEDAN KREĆU PRIJAVE ZA DRŽAVNE POTPORE: Pogledajte tko sve ima pravo na njih i u kojem iznosu će se dodjeljivati

Za korištenje potpora za mikropoduzetnike od 2000 kuna i za očuvanje radnih mjesta od 4000 kuna do kraja ove godine, Hrvatski zavod za zapošljavanje je odredio tvrtkama rok za prijavu od 15. rujna do 15. listopada

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) izvijestio je u utorak da je rok za podnošenje zahtjeva za dobivanje potpora za očuvanje radnih mjesta za rujan od 15. rujna do 15. listopada. Upravno vijeće HZZ-a je na jučerašnjoj sjednici donijelo odluku o izmjenama i dopunama uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja u 2020. godini. Primjena potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom i potpora za mikropoduzetnike, nastavljaju se i u razdoblju od rujna do prosinca ove godine, navode u priopćenju.

Potpora za očuvanje radnih mjesta pogođenim koronavirusom uključuje sve djelatnosti kao i do sada, poput putničkog prijevoza, djelatnosti pružanja smještaja, pripreme hrane i pića, event industriju itd., kojima je i nadalje omogućeno korištenje potpore do 4000 kuna po radniku uz uvjet pada prihoda za najmanje 60 posto. Što se tiče potpore za mikropoduzetnike, ona i nadalje uključuje iznos do 2000 kuna po radniku za poslodavce koji zapošljavaju do 10 radnika uz uvjet pada prihoda za najmanje 50 posto.

Za poslodavce s padom prihoda i ograničenjima rada

Iz HZZ-a važnim naglašavaju da će svi poslodavci, bez obzira na djelatnost, koji ne mogu poslovati ili kojima je na bilo koji način ograničen rad sukladno odlukama Stožera civilne zaštite moći koristiti ove mjere, s time da će oni kojima je rad ograničen odlukom Stožera (skraćeno radno vrijeme, smanjen broj posjetitelja, itd.) po potrebi morati dokazati poteškoće u poslovanju (pad prihoda za 60 odnosno 50 posto).

Predsjednik Vlade Andrej Plenković prošloga je tjedna najavio da će HZZ donijeti odluke o nastavku mjera pomoći gospodarstvu zbog koronakrize pa će se tako do prosinca nastaviti mjera sufinanciranja skraćenog radnog vremena od maksimalno 2000 kuna po radniku uz pripadajuće doprinose, a do 31. prosinca će se produžiti i mjera za mikropoduzetnike, koja također iznosi 2000 kuna po radniku, ako je poduzetnik imao pad prometa veći od 50 posto. Ta se mjera odnosi na sve sektore gospodarstva i uključuje otpis pripadajućih doprinosa.

Za djelatnosti koje su posebno ugrožene, potpora od 4000 kuna po radniku također će se nastaviti do 31. prosinca ove godine, pri čemu je Plenković naveo sektore prijevoza putnika, ugostiteljstvo, turoperatore i poduzetnike vezane uz rekreaciju, kulturne, poslovne i sportske događaje, a u slučaju da su imali pad prometa veći od 60 posto, pri čemu i ta potpora uključuje otpis doprinosa na plaće.

800 milijuna kuna za spas tvrtki

Osim za ugrožene djelatnosti, mjera od 4000 kuna omogućit će se i poduzetnicima i djelatnostima koje budu zatvorene odlukama lokalnih ili nacionalnog stožera civilne zaštite, najavio je Plenković. Po njegovim riječima, sve te mjere do kraja godine će zajedno koštati oko 800 milijuna kuna i financirat će iz državnog proračuna, ali dio sredstava bit će kompenziran iz europskih fondova, i to kako iz postojeće financijske perspektive, tako pro futuro iz zajmova SURE programa, a dio iz iz budućih programa, primjerice Fonda za oporavak i otpornost.

