IDS NE IZLAZI SA SDP-om NA PARLAMENTARNE IZBORE: Zbog peripetija s mjestom na listi, računaju i na potporu još jedne stranke

U IDS-u su procijenili kako sami na parlamentarnim izborima mogu osvojiti tri do četiri mjesta, a računaju i na podršku PGS-a

Procijenjeno je da IDS može samostalno osvojiti tri mandata, a vjerojatno i četiri, i ta stranka na izbore izlazi samostalno, a sve su šanse da dobije i potporu PGS-a kojem se nudi ulazno mjesto na IDS-ovoj listi

Mjesec i pol dana prije parlamentarnih izbora postalo je jasno da tradicionalni koalicijski partneri, SDP i IDS, neće zajedno izaći na izbore u osmoj izbornoj jedinici koja pokriva Istru i Rijeku. Naime, procijenjeno je da IDS sam može osvojiti tri, pa čak i četiri mandata, pa će na izbore izaći samostalno, baš kao i 2016. godine, doznaje Novi list.

U IDS-u smatraju da je isplativije izaći na izbore samostalno, pa kasnije koalirati s ljevicom, ako bude potrebe. Na ruku im idu i skandalozne izjave, poput one Peđe Grbina da Hrvatskoj nisu potrebne županije, ali i napadi lokalnih SDP-ovaca na članove njihove stranke.

PGS uz IDS

Podršku bi mogli dobiti i od PGS-a, kojem nude ulazno mjesto na svojoj listi, dok je SDP ponudio Dariju Vasiliću samo zamjensko mjesto i to umjesto europarlamentarke Romane Jerković koja je druga na listi, ali ostaje u Bruxellesu. No, i to ima svoju cijenu, pa bi PGS u sedmoj izbornoj jedinici (koja se proteže od riječkog zaleđa do Zagreba) zajedno sa SDP-om trebao osvojiti najmanje 5000 glasova, što je diskutabilno.

No, problem je što Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor propisuje da zastupnika jedne stranke može zamijeniti samo zastupnik iste stranke, što znači da PGS-ovac Vasilić ne bi mogao ući umjesto SDP-ovke Jerković. Zato će PGS u nastavku pregovora sa SDP-om tražiti više mjesta na listi, a ako ih ne dobiju, okrenut će se IDS-u, koji će svoju konačnu odluku donijeti na skorašnjem sastanku stranačkih tijela.

Jaka imena na dnu lista

Poznato je da će nositelj SDP-ove liste u osmoj izbornoj jedinici biti predsjednik Glavnog odbora SDP-a i Županijske skupštine Istarske županije Erik Fabijanić, dok bi Peđa Grbin mogao biti na dnu liste, odakle će s kolegom Željkom Jovanovićem hvatati preferencijalne glasove. Na listi su i nova imena poput omišaljske gradonačelnice Mirele Ahmetović te Sanje Tamarut, a mjesta ima i za istarske SDP-ovce Sanju Radolović i Danijela Ferića.

U koaliciji sa SDP-om je i HSU, čiji predsjednik Silvano Hrelja ima treće ulazno mjesto na listi, no u slučaju pobjede na izborima i mogućnosti stvaranja vlade, on bi postao ministar rada i mirovinskog sustava, pa mu je zamjena jedan stranački kolega na 13. mjestu liste.

Listu SDP-a u sedmoj izbornoj jedinici vodit će primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, a na njoj će biti gradonačelnik Samobora i šef HSS-a Krešo Beljak te Saša Đujić, dok bi bivši ministar Mihael Zmajlović trebao sa zadnjeg mjesta hvatati preferencijalne glasove.

Oštra konkurencija SDP-u

Konkurencija SDP-u u osmoj izbornoj jedinici je HDZ-ova “teškaška” lista s ministrima Olegom Butkovićem i Garijem Cappellijem na čelu te istaknutim lokalnim zastupnikom Josipom Borićem. Most računa na bivšeg vjeroučitelja Marina Miletića, umjesto Ines Strenje koja je danas obznanila povlačenje iz politike. No, čini se kako je Mostu cilj oslabiti HDZ, a ne ugroziti SDP.

U sedmoj izbornoj jedinici bi se na listi HDZ-a, koju vodi ministar branitelja Tomo Medved, mogla naći državna tajnica u Ministarstvu socijalne skrbi Majda Burić, gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić te drugi lokalni čelnici.

