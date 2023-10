Kako je slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar rekao ranije privremene granične kontrole bit će uvedene u subotu u ponoć, najprije na deset dana, a kasnije će se vidjeti hoće li biti produljene. Večernji list iz Slovenije je dobio neslužbeni popis ponovno uspostavljenih graničnih prijelaza koji su podijeljeni u tri kategorije, a prva su - veliki granični prijelazi koji će biti otvoreni za sve putnike, iz EU i trećih zemalja gdje će stalno biti policijska kontrola:

Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Metlika, Obrežje, Dobova, Gruškovje, Zavrč, Petlišovci.

U drugu kategoriju pripadaju prijelazi samo za građane EU, a tamo će policija kontrolu provodi selektivno - dakle, ne svako vozilo, nego po potrebi i procjeni:

Podgorje, Babno Polje, Vinica, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Bistrica ob Sotli, Imeno, Rogatec, Ormož, Središče ob Dravi, Gibina

Treća kategorija su stari malogranični prijelazi po SOPS-u koje su služili stanovnicima obje zemlje uz granicu s potvrdama, a na njima, kao što je to bilo i ranije, neće biti kontrole.

Posljednjih godina iza napada su stajali 'vukovi samotnjaci'

Hrvatki premijer Andrej Plenković kazao je da Schengen nije gotov, a kako doznaje RTL Danas, građane EU-a dočekat će povremene kontrole, no moći će ulaziti na sve granične prijelaze. Granice će se prvo zatvoriti na deset dana, a vjerojatno je da će se produživati - po Zakonu o Schengenu to mogu do dva mjeseca.

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je da se radi o domino efektu jer je i Francuska uvela kontrole svim svojim susjedima, Italija je uvela granične kontrole prema Sloveniji i Mađarskoj, a Austrija prema Sloveniji, a potom i Češkoj.

Naime, nakon dva ubojstva iz mržnje u Francuskoj i Bruxellesu upalila se lampica za uzbunu, a sve to nakon što je izbio sukob na Bliskom istoku. SOA je podigla razinu budnosti, a prema zadnjem izvješću posljednjih godina iza napada su stajali "vukovi samotnjaci".

Opasnost predstavljaju povratnici iz džihada koji su osuđeni zbog terorizma ili planiranja - čak 200 ih ove godine izlazi iz zatvora u Zapadnoj Europi. Ipak, hrvatski premijer zaključio je da će ponovno uspostavljanje policijske kontrole na granicama teško spriječiti terorizam.