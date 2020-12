‘IDEMO U NAJSTROŽU VARIJANTU’; Trgovački centri strahuju od zatvaranja: Izračunali koliko maksimalno ljudi smije biti u centru istodobno

Predstavnici šoping centara moraju objasniti da u slučaju njihova zatvaranja neće doći do pada broja zaraženih nego da bi to donijelo manju potrošnju, nove stečajeve i manji priljev u proračun tijekom predbožićnog razdoblja

Idućih dana predstavnici trgovačkih centara trebaju objasniti epidemiolozima i političarima da šoping centri nisu žarišta širenja zaraze koronavirusom.

Također, moraju objasniti da u slučaju njihova zatvaranja neće doći do pada broja zaraženih nego da bi to donijelo manju potrošnju, nove stečajeve i manji priljev u proračun tijekom predbožićnog razdoblja, piše Poslovni.hr.

Da postoji mogućnost zatvaranja trgovačkih centara najavili su u četvrtak ministar zdravstva Vili Beroš i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak. Denis Ćupić, šef Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara HUP-a te vlasnik F.O. grupe koja upravlja Westgateom, izričito je protiv drugog lockdowna.

‘Imali smo inspekciju ovoga vikenda’

“Trgovački centri u Hrvatskoj su toliko veliki da i u normalnim danima kad nema pandemije nisu maksimalno ispunjeni. Velike su i same trgovine i sam prostor centara, i bez ikakvih problema se mogu ispuniti sve važeće preporuke Stožera o broju ljudi. Sami centri izračunali su maksimalni broj ljudi koji smije biti u centru istodobno, i idemo na najstrožu varijantu, prema kojoj u Westgateu recimo smije biti maksimalno 13.000 ljudi istodobno, za Arenu to je 6000 , za City Centar One je 4500 ljudi. Imali smo inspekciju ovoga vikenda, i nije bilo zamjerki”, rekao je Ćupić za Poslovni dnevnik.

