IDEMO NA PRIJEVREMENE IZBORE? PLENKOVIĆ NEĆE IMATI IZBORA: Rizik je velik ako će čekati. U tom slučaju mogao bi ostati bez svega…

Ako Kolinda Grabar-Kitarović izgubi predsjedničke izbore, političku bi štetu pretrpio i Plenković, pa bi u unutarstranačke izbore u HDZ-u ušao jako oslabljen. A tamo će ga vjerojatno čekati konačni obračun s Milijanom Brkićem

Nije nemoguće da se u listopadu ove godine održe izvanredni parlamentarni izbori. Šanse za to su velike. Štoviše, predsjednik HSLS Darinko Kosor, koji je inače i saborski zastupnik vladajuće većine, tvrdi da su one na razini 50-50.

– Situacija nije dobra. Ja sam i prije dva dana izjavio da su izvanredni izbori isto mogućnost. Nisam ničiji trbuhozborac. Bavim se političkom analitikom. Izvanredni su izbori realna mogućnost zato što postojeći predsjednik HDZ-a ima dvije solucije. Jedna je da ide na izvanredne izbore i time izbjegne rezultate predsjedničkih izbora. Druga je da čeka predsjedničke izbore i da kandidat HDZ-a njih možda izgubi pa da onda s tim ide na unutarstranačke izbore i onda i njih izgubi. U tom su smislu izvanredni parlamentarni izbori u desetom mjesecu realna stvar, rekao je Kosor u četvrtak gostujući na N1 televiziji.

Za Novi list je još jednom naglasio da je ovo što je rekao isključivo rezultat njegove osobne analize, te da to nije izrekao na osnovu bilo kakvih informacija koje bi dobio od nekog od vodećih dužnosnika HDZ-a.

KOPAL NE ODUSTAJE OD SVOJE TEZE: ‘Postoje dokazi namjerne opstrukcije HDZ-a na izborima; Ako treba netko biti kriv, neka budem ja’

‘HDZ-ovci su čudni. Na zagrebačkim izborima za Bandića, a na državnim za HDZ’

Kosor je rekao da bi birači i članovi HDZ-a potpuno drugačije reagirali na eventualnim parlamentarnim izborima nego što su to napravili na nedavnim za Europski parlament kada je HDZ dobio samo 22,72 posto glasova.

– HDZ-ovci su čudni. Oni na primjer na zagrebačkim izborima uvijek glasaju za Bandića, a na državnim za svoju stranku. Sličnu su stvar napravili na nedavnim europskim izborima kada je dio njih glasao za neke desne opcije ili su ostali kod kuće. Time su željeli poslati poruku vodstvu stranke da nisu zadovoljni smjerom u kojem stranka ide, odnosno da je otišla previše prema centru. Ali kada se na izborima bude radilo o njima, o njihovim financijama, o lokalnim izborima koji će se održati ne tako dugo nakon parlamentarnih, oni će u najvećem broju i opet glasovati za HDZ. Pa to je već toliko puta bilo viđeno – rekao je Kosor.

Sve što Kosor govori poklapa se s nekim informacijama koje su se zadnjih dana neslužbeno mogle doznati iz samog HDZ-a, piše Novi list.

Vrh HDZ-a razmatra razne scenarije

Naime, u vrhu stranke se razmatraju razni scenariji što napraviti nakon neuspjeha na europskim izborima, a jedan koji se spominje su prijevremeni parlamentarni izbori još tijekom ove godine. Argumenti koji su se spominjali jako su slični onima koje je Kosor iznio tijekom jučerašnjeg nastupa na N1.

KREĆE KONAČNI OBRAČUN: Plenković upravo kuje pakt s pomalo zaboravljenim kolegom, zajedno će rušiti zajedničkog neprijatelja?

Ipak, valja napomenuti kako u utorak održanom sastanku vladajuće koalicije nije bilo ni spomena o mogućnosti izvanrednih izbora, ali to je i bilo za očekivati jer se radi o skupu na kojem je bilo jako puno ljudi. A na takvim se skupovima ne donose ni ne raspravljaju tako strateške odluke kao što su prijevremeni izbori.

Vodstvo HDZ-a i šef stranke, premijer Andrej Plenković uskoro će morati odlučiti koga će kandidirati za predsjedničke izbore koji će biti krajem ove godine. Vjerojatno bi opet podržali aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović, ali ona nikako da se izjasni hoće li se uopće kandidirati za drugi mandat.

Plenković će biti u problemima ako izgubi predsjedničke izbore

Kako piše Novi list, u političkim kuloarima kruže razne verzije, jedna od kojih je da Kolinda Grabar Kitarović razmišlja da odustane od predsjedničke utrke. Iako su male šanse za to, ako se to dosita dogodi, HDZ će biti u velikim problemima jer trenutno nemaju nekog jasnog kandidata. S druge strane, ako se ona kandidira, neće joj biti lako pobijediti jer se čini da bi desnica, koja je na europskim izborima dobila više od deset posto glasova, kao svog kandidata mogla istaknuti pjevača Miroslava Škoru čije se ime iznenada pojavilo u istraživanju javnog mnijenja koje je zatražio HRT. Uz to, ne treba zanemariti i činjenicu da je HDZ danas, puno podjeljeniji nego što je to bio 2014. godine.

PLENKOVIĆ U NAJGOROJ POZICIJI DOSAD: Kuhaju se potresi u HDZ-u, a on pokušava smiriti paniku. Kolinda postaje problem?

U slučaju da sve to dovede do toga da Kolinda Grabar-Kitarović izgubi predsjedničke izbore, političku bi štetu pretrpio i sam Plenković. A unutarstranački izbori u HDZ-u moraju se održati najkasnije u proljeće sljedeće godine. U slučaju da se sve odigra po ovom scenariju, premijer bi u te izbore ušao jako oslabljen i ne bi mogao postaviti rukovodstvo stranke po svom ukusu. Nije isključeno čak da bi i on mogao izgubiti svoju poziciju. A tada slijedi i konačni obračun Plenkovića s Milijanom Brkićem, zamjenikom predsjednika HDZ-a.

– Stvarno nije nemoguće da bi oni na sljedećoj sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća možda već mogli krenuti na Brkića. Ali mislim da još nisu odlučili – rekao je jučer Novom listu jedan zastupnik HDZ-a, koji nije previše sklon aktualnom vodstvu.