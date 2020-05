‘IDEMO NA IZBORE, A NEMA ŠKOLE’: Ivica Puljak negoduje jer se umjesto obrazovanjem moramo baviti kampanjom

Ivica Puljak: ‘Vlada je odabrala izbore, sebe umjesto građana i bavit ćemo se time umjesto obrazovanjem’

Govoreći o ovoj školskoj godini i obrazovanju, Ivica Puljak iz stranke “Pametno” rekao je za N1 da su učenici, učitelji i roditelji dobili prolaznu, a Vlada na kraju neprolaznu ocjenu. “Trebalo je ovo vrijeme iskoristiti kako bismo naučili sve lekcije iz ove krize da bismo slijedeću godinu odradili kako treba, ali Vlada je odabrala izbore, sebe umjesto građana i bavit ćemo se time umjesto obrazovanjem”, rekao je i dodao da su donošenjem mjera pokazali što su im prioriteti.

Puljak smatra da su djeca, učitelji i roditelji na gubitku. “Trebalo se koncentrirati na obrazovanje, a popustili su sve osim škola, djeca su vani, igraju se s prijateljima i druže, vratili su se normalnom životu svugdje osim u školu, Pa izlazi se na izbore, a nema škole”, poručuje Puljak.

Nedostatak hrabrosti Blaženke Divjak

Dodaje da je školu trebalo organizirati, posebno za one koji su na prijelazu iz osnovne u srednje i iz srednje na fakultet. Također smatra da je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak trebala biti puno hrabrija, i donositi iste odluke za sve, a ne prepustiti roditeljima teške odluke. Kada je riječ o sveučilištima, kaže da su reagirali različito.

“Često se ta naša autonomija sveučilišta zapravo koristi za zadržavanje privilegija. Tehnički su se fakulteti jako dobro snašli jer on line im je prirodno okruženje, društveni jedan dio nastave nisu ni održali, a privatna su se općenito bolje snašla jer imaju jednostavniji način upravljanja”, zaključio uz nadu da će se vratiti kolokvijima i ispitima kako bi studenti normalno završili godinu.

Modernoj zemlji treba balans

Stranka Pametno najavljuje izlazak na parlametnarne izbore, dogovor je postignut sa strankom Fokus te traže i druge partnere na centru. Puljak kaže da neće ići s ljudima koji su imali priliku nešto promijeniti, a nisu jer ne vjeruju da takvi mogu biti predvodnici promjena. “Kao moderna zemlja trebali bismo tražiti balans između progresivnih, liberalno ekonomskih i ekoloških politika, i to je na smjer”, naglasio je.

‘HNS koristio obrazovanje kao HDZ domoljublje’

Aktualna kriza potaknula je pozitivnu transformaciju u procesima učenja i značajno ubrzala primjenu modernih tehnologija u nastavi, no istovremeno na površinu još jednom izbacila probleme lošeg upravljanja sustavom obrazovanja. Zaključak je to online konferencije „Obrazovanje u krizi ili kriza u obrazovanju?“, održane u utorak u organizaciji stranke Pametno, stoji u priopćenju stranke.

Kako je na konferenciji istaknuo član predsjedništva stranke Pametno Ivica Puljak, u ovom specifičnom razdoblju kojeg smo proživjeli bilo je brojnih oscilacija, problema, ali i novih prilika, no opet se pokazalo da politika treba postaviti pravi okvir razvoja obrazovanja. „Protekle četiri godine ove vlade i ovog ministarstva pokazale su se kao promašeni potez i promašena politika. HNS je koristio obrazovanje kao što HDZ inače koristi domoljublje, kao izgovor za svoje sumnjive poslove i sebične interese. Opet smo izgubili četiri godine i ne bih želio da ih opet izgubimo još toliko. Na predstojećim izborima treba birati ljude kojima je zaista stalo do obrazovanja i budućnosti“, poručio je Puljak.

Prema riječima ravnatelja Gimnazije Pula Filipa Zoričića, Hrvatska ima kvalitetan kadar u obrazovanju, no u krizi se pokazuju dobra i loša strana čovjeka i sustava. Društveno-politička „bitka“ između rukovodećih institucija u obrazovanju, kazao je, odrazila se jako loše na maturante. „Riječ je o mladim ljudima koji su željeli čuti konkretne informacije, a one se bile različite jer su se odluke stalno mijenjale. Za njih je to bilo šokantno i razočaravajuće, bili su pod velikim stresom, ne znajući hoće li se matura održati, kada i pod kojim uvjetima. No, u svakoj krizi možemo izvući i puno dobrih stvari. Jako sam zadovoljan onim što su moje kolegice i kolege, kao i učenici, pokazali, kako su radili i motivirali jedni druge, ali smatram da konačno moramo postati organizirana zemlja, a ne da se sve uvijek svodi na spontanost u kojoj smo svjetski prvaci“, rekao je Zoričić.