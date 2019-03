IDEMO DALJE ZA MALENU MILU, U UTORAK PUTUJE U SAD: Jedan gospodin tamo im nudi smještaj, Bandić obećaje pokriti što će faliti

I Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je rekao da će se, ako bude potrebno u akciju uključiti i Grad Zagreb

Mila Rončević već u utorak putuje avionom u SAD, gdje će je liječiti od leukemije u Children’s Hospital of Philadelphia, bolnici u kojoj ima najbolje šanse za preživljavanje. Iako je u Dječjoj bolnici na Kantridi, gdje leži na Odjelu hematoonkologije, trebala početi primati kemoterapiju, roditelji su odlučili da ipak još neće, jer onda ne bi mogla putovati, piše Jutarnji list.

U SAD kreću otac Marin Rončević, supruga Sanja i Mila, dok Milina starija sestrica, četverogodišnja Petra, ostaje u Rijeci. U Philadelphiji će obitelj biti najmanje godinu dana u kontinuitetu jer toliko će, kako su im rekli, minimalno trajati liječenje.

“Ovo je nevjerojatno, nemam riječi. Zahvalan sam do groba. Svi su postali jedno, i sjever i jug i istok i zapad, i desni i lijevi. Pomažu nam ljudi i u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini… Ljudi su divni. Ovo pokazuje da među nama nema razlike. I da možemo biti dobri jedni prema drugima”, kazao je Marin kada se zbog nesebičnosti velikog broja ljudi skupio do neki dan nedostižan iznos za ovu obitelj.

Pomoć još stiže

Podaci od nedjelje ujutro na stranici Life for Mila govore da je prikupljeno točno 1.517.995,85 američkih dolara od potrebnih 2,8 milijuna, no u to nisu uključene uplate na inozemni žiroračun koje bi tek trebale sjesti u ponedjeljak, sve netbanking uplate od vikenda, koje će se također proknjižiti u ponedjeljak, kao ni donacije koje su se prikupljale u raznim kafićima, salonima, utrkama…

I Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je rekao da će se, ako bude potrebno u akciju uključiti i Grad Zagreb.

MAJKA MALENE MILE POTVRDILA: ‘Karte za avion su već rezervirane. Putujemo u utorak. Hvala vam svima’

“Spreman sam ako se ne skupi dovoljno sredstava, na inicijativu gradonačelnika Rijeke i premijera, da se uključiti Grad Zagreb koliko bude potrebno i nadoknaditi one novce koji su potrebiti da bi se operacija izvela. Grad Zagreb nudi prvu rukavicu da sudjeluje, participira u adekvatnom dijelu zajedno s Vladom i Gradom Rijekom jer je dijete iz Rijeke, ima dvije godine, da to dijete ode u Ameriku, Philadelphiju i da probamo spasiti to dijete”, rekao je Bandić u subotu.

Nude im i smještaj u Philadelphiji

Koliko se daleko proširila priča o hrabroj djevojčici Mili govori i činjenica da se javila i obitelj iz Philadelphije koja nudi Rončevićima smještaj.

“Dragi moji prijatelji čuo sam da u utorak dolazi na liječenje u Philadelphiju djevojčica Mila iz Hrvatske. Ja živim u Philadelphiji sa porodicom i mogli bi osigurati sobu za smještaj dok traje liječenje. Molim svakoga tko bi mogao pomoći oko uspostavljanja kontakta sa Milinom porodicom da mi javi. Mi bi mogli i da ih pokupimo na aerodromu. Hvala svima tko mi pomogne da pomognemo ovoj djevojčici i njenoj familiji”, napisao je Dragan Janković na svom Facebook profilu.

Uplatiti novčanu pomoć za liječenje djevojčice Mile možete na račun HR36 4133 0063 1100 0264 4 na ime Marin Rončević, opis plaćanja obavezno – ‘darovanje za zdravstvene potrebe – liječenje Mile Rončević’.