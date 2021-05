‘IĐEEEMO’: Tko je Ričard od Zadra koji je napravio najluđu kampanju dosad viđenu? Tek sada kreće pravi show – pregovori s filozofom

Zadar se, kao čvrsta izborna utvrda HDZ-a odjednom našla uzdrmanom neočekivanim uspjehom lokalnog performera i šaljivdžije Enija Meštrovića, koji je od svoje kampanje napravio parodiju, a izborne aktere u Zadru natjerao da strepe i čekaju hoće li im dati ili uskratiti podršku

Već sada poprilično velik uspjeh HDZ-a na lokalnim izborima mjerit će se nakon drugog kruga i prema rezultatima izborne utrke za gradonačelnika Splita, ali i Zadra. Zadar je dosad bio tradicionalna i nedodirljiva izborna utvrda HDZ-a, no ondje je ovoga puta situacija sasvim drugačija nego kada su HDZ-ovi kandidati uvjerljivo pobjeđivali već u prvom krugu.

Pomutnju je stvorio Enio Meštrović, osebujni lokalni perfomer poznatiji kao RiČard od Zadra, koji je na izbore za Gradsko vijeće izašao s nezavisnom listom. Iako je HDZ sa svojom koalicijom osvojio relativnu većinu, imat će 11 od ukupno 27 mjesta, dok će ih Meštrovićeva lista imati čak sedam.

‘DRAGANE, ČEKAJ, E SADA IĐEMO PIVU POPIT’: Naurnebesniji kandidat na izborima napravio podvig u Zadru, skroz je zakomplicirao situaciju

Drugi krug mu izmakao za 711 glasova

Meštrović je napravio “nered” i na izborima za gradonačelnika za koje se kandidirao. Naime, HDZ-ov kandidat i aktualni gradonačelnik Branko Dukić osvojio je 9.683 glasa (38,47 posto) i u drugi krug će s Markom Vučetićem, kandidatom koalicije predvođene SDP-om, koji je dobio 6.624 glasa (26,32 posto). Meštrović je za ulazak u drugi krug ostao “kratak” tek za 711 glasova, koliko je dobio manje od Vučetića. Sada svi u Zadru iščekuju hoće li Meštrović nekome od ove dvojice dati podršku, što nije beznačajno jer očito ima velik utjecaj na one koji su ga birali.

Vučetić je već pozvao Meštrovića da mu da podršku u drugom krugu, ali pitanje je hoće li ovaj to učiniti ili će ostati dosljedan svome svjesnom ruganju ozbiljnoj i visokoj politici. Tako se odjednom čvrsta utvrda jedne stranke (HDZ-a) našla uzdrmana neočekivanim uspjehom lokalnog performera i šaljivdžije. On je od svoje kampanje napravio parodiju, a izborne aktere u Zadru natjerao da strepe i čekaju hoće li im u drugom krugu izbora, a zatim eventualno i u Gradskom vijeću dati ili uskratiti podršku.

‘To bi moglo sličiti na montipajtonovsku situaciju’

“Ljudi sve manje glasaju za velke stranke jer su puta čuli ista obećanja pa se, kao u slučaju Darija Juričana ili Volodimira Zelenskog u Ukrajini (bivšeg komičara, nap.a.) pojavljuju ljudi koji do apsurda dovode političku utakmicu na jedan zabavan način”, kazao je, komentirajući izbore za Net.hr, politički analitičar Gordan Turković iz CTA komunikacija.

Turković smatra kako će biti zanimljivo vidjeti Meštrovićev razgovor, odnosno pregovore s Vučetićem “koji je filozof i ponekad ide previše u širinu”.

“Ne bih htio nikoga uvrijediti, no zanima me hoće li to sličiti na neku montipajtonovsku situaciju”, rekao je Turković za Net.hr.

Lik RiČarda osmislio je još u osnovnoj školi

Meštrović je već odavno poznat Zadranima i šire u Dalmaciji, a sada se za njega, eto, pročulo i širom Hrvatske. On je performer, glumac-naturščik i predsjednik KUD-a Bleke iz zadarskog kvarta Bokanjac. Lik RiČarda od Zadra (upravo tako piše ime svog alter ega, s velikim Č) osmislio je, kaže još u djetinjstvu, a za transformaciju mu ne treba mnogo – tek da izvadi protezu iz usta i na glavu stavi šilt-kapu s natpisom “Croatia”. Odrastao je, kaže, na humoru stripa Alan Ford te serijala Bennyja Hill i, dakako, Letećeg cirkusa Montyja Pythona.

“RiČarda “nosim” još od osnovne škole, neiscrpno vrelo mašte i ideja su mi ljudi iz našeg zaleđa, koji imaju narodne mudrosti i drugačiji pristup prema svemu. A imaju i taj drugačiji akcent u gradu, apsolutno. Zadar zapravo i nema jasan identitet. Prošli smo u sto godina tri rata i svaki put je novo stanovništvo doseljeno, tako da se mi još uvik tražimo i ovaj zadarski današnji način govora i akcenta, to je sve izmišljeno”, kazao je Meštrović za Zadarski.hr u kolovozu prošle godine.

POLITIČKI PERFORMER OŽIVIO SPOMEN NA HRVATSKO PROLJEĆE: Poput Sizifa gurao je uz brdo veliku crvenu kocku

Treći puta išao na izbore za gradonačelnika

Meštrović je u RiČardu utjelovio lik Dalmatinca iz zaleđa, iz Zagore, koji svoj identitet i navike ne mijenja u velikom gradu. Njegovi skečevi na YouTubeu urnebesne su crtice ovdašnjeg mentaliteta, a popularnost istih vjerojatno mu je pomogla da na ovim izborima pridobije dosad najveći broj glasača. On se, naime, kandidirao za gradonačelnika Zadra i na izborima 2013. te 2017. godine, ali ni s približnim rezultatom kao sada.

“Ovo je treći put da se mi kandidiramo, sad je Ričard najpopularniji. Dakle, iznio je sve ovo do kraja. Ne možeš biti megaloman i tražiti nešto više. Ovo su dvije velike vojske, HDZ i SDP, protiv toga se ne može boriti. Mi smo mali ljudi iz naroda. Ljudi su prepoznali iskrenost i emocije i sve ono što dajemo. Nagradili su našu vjernost ovome gradu”, kazao je Meštrović za Zadarski list nakon objave rezultata jučerašnjih izbora.

Koliko je emocija, ali i zaje*ancije uložio u političku kampanju, vidjelo se sinoć na slavlju koje je Meštrović organizirao povodom izbora u zadru. On i njegovi prijatelji i pristaše pjevali su, pili i skandirali: “Iđeeeemo”. Pa neka si svatko od njegovih protukandidata protumači tu poruku na svoj način.

KOJA LEGENDA! Zaboravite na proslave Možemo! ili karmine u stožeru Pavičić Vukićević, Ričard od Zadra je napravio šou