IDEALNO RADNO MJESTO: Novo istraživanje pokazalo gdje bi Hrvati najviše željeli raditi. I ne, državne tvrtke nisu prvi izbor

Kada razmišljamo o tome koje bi bilo idealno mjesto za Hrvate, odnosno o tome bi li Hrvati radije radili u privatnoj ili državnoj firmi, većina bi rekla da su državne firme pri vrhu našeg izbora. No, čini se da nije baš takva sigutacija. Barem tako kažu rezultati istraživanja portala MojPosao naziva Poslodavac prvog izbora.

Najviše ispitanih želi raditi raditi u privatnoj tvrtki, ali u stranom vlasništvu i to njih čak 32 posto. U nekoj od hrvatskih institucija želi raditi 19 posto Hrvata, dok bi 16 posto ispitanih voljelo raditi za strance. Bez obzira na spol, najviše ispitanika želi raditi u privatnoj firmi u pretežno stranom vlasništvu. Čak bi 20 posto žena željelo raditi u hrvatskoj instituciji (njih 20 posto), dok je manje muškaraca s “te strane”, njih tek 15 posto. U hrvatskoj, ali i stranoj instituciji želi raditi 17 posto ispitanih žena te 14 posto muškaraca. Muškarci bi u većoj mjeri od žena radili u privatnoj tvrtki u pretežno domaćem vlasništvu (19 posto muškaraca i 15 posto žena). U tvrtki u pretežno hrvatskom državnom vlasništvu željelo bi raditi 14 posto muškaraca i 14 posto žena.

Mlađi Hrvati žele raditi u stranim firmama

Ispitanici iz najmlađe dobne skupine (do 32 godine) prvenstveno bi željeli raditi u privatnoj tvrtki u pretežno stranom vlasništvu (njih 33 posto), jednako kao i ispitanici drugih dobnih skupina (35 posto ispitanika u dobi od 33 do 43 te 28 posto onih starijih od 44 godine). Ispitanici stariji od 44 godine u većoj mjeri bi nego ispitanici ostalih dobnih skupina željeli raditi u domaćim i stranim institucijama te u tvrtkama u pretežno hrvatskom državnom vlasništvu. Najmlađi bi ispitanici u većoj mjeri nego druge dobne skupine radili u privatnim tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu (18 posto ispitanika do 33 godine, 15 posto ispitanika u dobi od 33 do 43 godine te 13 posto ispitanika starijih od 44 godine).

Bez obzira na radni status, najviše ispitanika željelo bi raditi u privatnoj tvrtki u pretežno stranom vlasništvu. Otvoreniji za rad u tvrtki u pretežito stranom privatnom vlasništvu su zaposleni ispitanici, njih 34 posto. S druge strane, nezaposleni ispitanici (16 posto), u većoj mjeri nego drugi najradije radili u tvrtki u pretežno hrvatskom državnom vlasništvu ili hrvatskoj instituciji (23 posto).

Ispitanici svih stupnjeva obrazovanja prvenstveno bi htjeli raditi u privatnoj tvrtki u pretežno stranom vlasništvu, iako je takvih najviše među ispitanicima s visokom stručnom spremom, a najmanje među ispitanicima sa srednjom stručnom spremom. Ispitanici sa visokom stručnom spremom su u manje zainteresirani za zaposlenje u tvrtkama u pretežno državnom vlasništvu, što čini samo 10 posto ispitanih.

Preseljenje kao opcija

Više od trećine ispitanika nije spremno na preseljenje u drugu državu, što čini 38 ispitanih, a gotovo dvije trećine ispitanika (njih 62 posto) sklono je razmišljati o preseljenju. Preseljenju su skloniji muškarci, nego žene; njih 71 posto preselilo bi u drugu državu dok je takvih kod žena samo 58 posto.

Preseljenju su skloniji mlađi ispitanici, njih dvije trećine spremno je na preseljenje, dok je isto spremno 58 posto ispitanika u dobi od 33 do 43 godine te 60 posto ispitanika starijih od 44 godine.

