IDE U ZATVOR JER JE VIKAO DA JE TUĐMAN ZLOČINAC: Dobio kaznu veću od one koju je tražilo tužiteljstvo

Zorana Ercega tereti se za narušavanje javnog reda i mira na osobito drzak način jer je tijekom ceremonije otvaranja spomenika uzvikivao da je Franjo Tuđman ratni zločinac

Zoran Erceg proglašen je krivim na Prekršajnom sudu u Zagrebu zbog uzvikivanja da je Franjo Tuđman ratni zločinac tijekom ceremonije otvaranja spomenika prvog hrvatskom predsjedniku u Zagrebu, piše N1.

‘Tražili su 10 dana, dobio sam 15’

Erceg je kažnjen s 15 dana zatvora uvjetno 12 mjeseci te jednogodišnjom zabranom približavanja spomeniku.

‘Sudac mi je dodijelio veću kaznu nego što je policija tražila, tražili su 10 dana, a dobio sam 15’, rekao je Erceg za N1 te dodaje kako “sudac uopće nije pročitao obrazloženje takve presude, iako su u sudnici bili i novinari, aktivisti… Kazao je da će ga poslati poštom”.

Odbio pročitati obrazloženje

Odvjetnica Zorana Ercega se tome usprotivila zatraživši da sudac pročita obrazloženje, no to je odbijeno, izjavio je Erceg.

Kako javlja Dnevnik.hr, Erceg je oko 11 sati otišao do spomenika kod kojeg se prvotni incident i dogodio. Mjera zabrane prilaska spomeniku još mu nije stupila na snagu jer je riječ o nepravomoćnoj presudi koju Visoki prekršajni sud može potvrditi, izmijeniti ili ukinuti.

“Nema tih zakona i presude koji će mene spriječiti da govorim istinu. Žao mi je što sud nije imao hrabrosti odbaciti ovaj predmet kao neosnovan već je u presudi doslovno citirao policijski optužni prijedlog kojeg policija nije usmeno objrazložila. U ispitivanju svjedoka ustanovilio se da su policajci davali oprečne izjave i da su prepravljali optužni prijedlog. Moj optužni prijedlog potpisao je policajac koji me nije ni vidio na otkrivanju spomenika i ne zna što sam napravio. Na sudu se čudio zašto je on potpisan jer on s tim nema veze”, rekao je za Dnevnik.hr Erceg.