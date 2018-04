IDE LI PRAVOSUDNI SUSTAV PREMA KOLAPSU? Sve više sudaca je pred mirovinom, a nema ih tko zamijeniti

‘Državno sudbeno vijeće u tri godine nije imenovalo ni jednoga novog suca. U međuvremenu smo razriješili, što zbog odlaska u mirovinu, što zbog smrti, ili odlaska u druge profesije, 120 sudaca. Sada imamo oko 1700 sudaca u Hrvatskoj, a ne 1900, kako se u medijima spominje’.

Svake godine sve je više starijih sudaca, a onih mladih nema na vidiku. Poražavajuća je činjenica da ni jedno pravosudno tijelo u 2016. godini nije imalo zaposlenih vježbenika pravne struke!

Na hrvatskim sudovima sve je više sudaca pred mirovinom, dok se oni koji bi ih trebali zamijeniti, a imaju manje od 40 godina pronalaze u tragovima.

Podaci su to kojima u prilog govore i oni brojčani Ministarstva pravosuđa prema kojima je u 2016. godini najveći broj zaposlenih dužnosnika u sudovima, državnim odvjetništvima i USKOK-u bio starosti između 55 i 60 godina, zatim u dobi između 45 do 50 godina te 50 do 55 godina. Ni jedan pravosudni dužnosnik koji je obnašao dužnost u 2016. godini nije mlađi od 30 godina.

Ništa bolja situacija nije ni sada, piše Glas Slavonije, donoseći primjer Općinskog suda u Osijeku u kojem se broji ukupno 46 sudaca od kojih je najviše onih starosti između 55 i 60 godina, njih 16. Devet sudaca ima više od 60 godina, a više od 65 godina ima samo jedna sutkinja koja ove godine ide u mirovinu. Osam sudaca u dobi je između 51 i 55 godina, po šestero u dobi između 40 i 45 te od 46 do 50 godina, a manje od 40 godina ima samo jedan sudac.

Sporna odluka Ministarstva pravosuđa

Predsjednik Udruge hrvatskih sudaca Damir Kontrec navodi kako je to rezultat odluke Ministarstva. “Ove godine planiran je jedan natječaj kojim bi bio odabran jedan broj vježbenika. Međutim, unatrag pet ili šest godina nije ni jedan vježbenik zaposlen ni radi toga da bi mogao obaviti staž u pravosudnim tijelima i steći uvjete za pravosudni ispit, a to je popriličan problem koji možda sada nije jasno vidljiv, no kroz određeni broj godina sasvim će se sigurno pokazati. U jednom trenutku nedostajat će nekoliko generacija koje nisu ni na koji način mogle biti uključene u proces školovanja unutar sudbenog sustava”, pojašnjava Kontrec dodajući kako razlozi za to stoje i u izvješćima EK gdje su tvrdili kako ima veliki broj sudaca na broj stanovnika.

“Nitko broj sudaca ne povezuje s brojem predmeta koji postoje. Kad bi se to povezalo s brojem predmeta, ti bi podaci bili drugačiji. S druge strane, broj sudaca se u Hrvatskoj s oko 1900 nekada, sada smanjio. Mogu reći da Državno sudbeno vijeće u tri godine nije imenovalo ni jednoga novog suca. U međuvremenu smo razriješili, što zbog odlaska u mirovinu, što zbog smrti, ili odlaska u druge profesije, 120 sudaca. Sada imamo oko 1700 sudaca u Hrvatskoj, a ne 1900, kako se u medijima spominje”, kaže Kontrec zaključujući kako bi se vježbenici trebali ponovno vratiti u sustav kako bi mogli napredovati.