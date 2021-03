Ida Prester sama snimila i montirala spot za svoju pjesmu “Dodir”, a za sve je kriv lockdown

Sjećate se 2020. godine? Kako da ne. Nismo niti pošteno zagazili u tu godinu znakovitih brojeva, a životi su nam se okrenuli naglavačke, pa smo se našli zatvoreni u stanovima, u trenirkama i s nekim novim navikama. Kunuli su se mnogi tada kako će se sad redovito baviti tjelovježbom, naučit će crtati, strani jezik, ma sve! I znate što? Ima ih.

Omiljeno hrvatsko pivo, Ožujsko, u novoj kampanji traži skrivene talente koje su Hrvati otkrili u pandemijskoj godini. Kako bi nastavili što normalnije živjeti, u posljednjih godinu dana mnogi su otkrili nove vještine. Žuja ovako slavi neuništivi duh naših ljudi koji su u ovo izazovno vrijeme našli načina da ubiju vrijeme: da nauče nešto novo i korisno kako bi i dalje radili, zabavljali se te, naravno, družili. Englezi kažu, kad ti život uvali kisele limune, ti napravi limunadu. U Hrvatskoj, mi napravimo Žuju. Sada, skoro godinu dana nakon početka „novog normalnog“ odlučili smo pronaći te heroje koji su ovo razdoblje iskoristili za neke nove hobije i učenje novih vještina. U suradnji s Ožujskim pivom donosimo serijal razgovora sa skrivenim talentima, onima koji ne pristaju na limune, već piju limunadu, koji uvijek žive život punim plućima.

Sljedeće lice Žujinog serijala u kojem tražimo skrivene talente je voditeljica i glazbenica Ida Prester. Javnost je već upoznata sa svestranim kapacitetom simpatične voditeljice, a nedavno je na svoju listu vještina dodala i – snimanje glazbenog video spota. Iako, tvrdi, kao jednom društvenom leptiriću kakav je Ida, lockdown nije baš sjeo, zahvaljujući vedrini i životnoj filozofiji „čaša je uvijek na pola puna“, Ida je to vrijeme iskoristila da se pozabavi vještinama snimanja, osvijetljena i montaže, pa je snimila video spot za jednu od svojih pjesama. Ida, živjela!

Kako je „novo normalno“ utjecalo na tvoju svakodnevicu? Protekla godina je bila ispunjena izazovima i neizvjesnostima. Kako si prevladala takve trenutke?

Bilo mi je baš teško u početku, moram priznati. Sve što radim je u jednom trenutku prestalo vrijediti. Pjevam pred publikom, vodim evente, konferencije, sve je to stalo i kompletan život mi se otkazao, kao i većini. Morala sam se prilagoditi i to hitno. Prebacila sam se sasvim u online sferu, nije bilo lako jer sam ja pripadnik analogne generacije, počela sam iz početka. Naučila dosta o društvenim mrežama i algoritmima, kampanjama, zoom konferencijama, savladala programe za montažu videa… Zapravo sad i uživam u tome, dalo mi je neku novu slobodu koju prije nisam imala! Na muzičkom planu je apsolutno sve stalo, nastupa nema, ali ja i dalje izdajem pjesme i spotove, rekordnih šest spotova sam izdala prošle godine, a ovaj vikend snimam i sedmi, za novu pjesmu “Sad”. Ovo je bila baš jedna šok godina sve u svemu, ali izvukla sam je uz puno truda i rada na sebi.

Što si naučila novo u zadnjih godinu i pol?

Naučila sam da sam ja teški ovisnik o ljudima i dodirima. Život bez koncerata, druženja, ljubljenja i grljenja, strašno mi je teško to palo. Tip sam koji je jako blizak s ljudima, ta fizička udaljenost mi je strašna. Nekim mojim prijateljima se nije desila nikakva promjena, niti mogu razumjeti ovo moje. Zavidim im. Meni se svijet srušio. Poslovno, ali i emotivno.

Pored toga sam naučila i da sam survivor. Puno se bolje držim nego sto sam mislila. Veliki broj mojih kolega, posebno iz glazbenog svijeta se samo predalo i zapalo u letargiju. Totalno ih razumijem i suosjećam, bila sam i sama blizu toga. Ja sam se iščupala radom i nekom suludom energijom. Tako je – kako je, snađi se. Samo gledati naprijed, trči, padaj, diži se, nema svrhe kukati za onim što je bilo ili što je mogli biti.

Kako je prošla godina utjecala na tvoju kreativnost i glazbu?

Mene spašava rad, ne stajem s poslom i raznim akcijama. Jedino tako mogu psihički preživjeti ovaj kaos. Pišem pjesme ko luda, snimam spotove, boostam sve online kanale, radim razne online kampanje, u kontaktu sam s cijelim Balkanom, ne dam si vremena da padam u očaj. Kad tad će ovo sve biti gotovo, a do tad treba nekako disati, veseliti se, plesati. Ja nisam stala pjevati i plesati, a kad nas ponovo pozovu na binu, bit ću spremna, u šljokičastom kostimu :)

Kako si došla na ideju da snimiš i montiraš sama spot?

To je bila specifična situacija. Bio je najduži lockdown za vrijeme korone na ovim prostorima, uskršnji vikend u Beogradu i nismo smjeli izaći iz stanova od četvrtka do utorka. Moja obitelj je bila na selu, a ja sam se radi nekog online posla morala vratiti u grad. Ostala sam zarobljena sama u stanu, i razmišljala što da napravim da ne padnem u bed. U par dana sam snimila pjesmu “Dodir”, a spot za nju je nastao u jednu noć. Karantena me jako inspirirala, ta nemogućnost susreta i dodira, pa sam napisala sam pjesmu posvećenu svim tajnim ljubavnicima za vrijeme lockdowna. Pjesma je jako intimna, o životu koji se sveo na video pozive i ljubav na distanci, pa je i spot trebao biti takav – kao jedan trominutni video poziv osobi za kojom čezneš, a ne možeš joj prići. Sama sam smislila scenarij, raspisala scene, namjestila svjetlo stolnim lampama, downloadirala program za montažu i par efekata i to je to! Izgleda da sam pogodila vibe, moja publika se oduševila. Mali intimni spot snimljen telefonom, bez budžeta. Upravo ovih dana video je pregledalo preko 100.000 ljudi, što je veliki uspjeh za ovu vrstu glazbe, plesni sanjivi electro pop.

Što si naučila iz tog iskustva? Planiraš li i dalje sama snimati i editirati spotove?

Apsolutno! Bitna je samo ideja, odavno sam to shvatila. Kad imam love i/li sponzora, radit ću veću produkciju, ali danas stvarno ne ovisiš o tome. Telefonom i uz malo snalažljivosti i znanja, možeš stvarno napraviti čuda, a publika takav home made pristup voli i nagrađuje. Svima nam je teško i moramo improvizirati.

Imaš li kakvu poruku za čitatelje – kako da pronađu svoju skrivenu strast i imaš li kakav savjet za njih?

Meni se čini da je jedina tajna sretnog života shvatiti tko si i što te uzbuđuje, što ti budi leptiriće u trbuhu. I onda se graditi u tom smjeru, istraživati, napredovati. Koliko god da te možda ne razumiju ili ti se smiju, svima usprkos. Vjerojatno bi susjedi bili u čudu da su me gledali kroz prozor preko puta kako plešem u telefon dok snimam spot i držim si stolnu lampu kao reflektor, ali što me briga. Pamtit ću tu noć kao jednu od najljepših u mom životu, fenomenalno sam se provela i napravila nešto za sebe. Moramo imati prostor svoje slobode, malu oazu svog mira i kreativnosti unutar ovog kaosa oko nas.

Fotografije: Sven Bulava / RTL Digital

Žuja nastavlja potragu za skivenim talentima! Prijavi se na ŽUJINU TALENTIJADU i osvoji vrijedne nagrade!

Sadržaj nastao u suradnji s partnerom Ožujsko prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a