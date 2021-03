IAKO ZBOG NJE GUBE TUŽBE – NEMA VEZE: Državna tajnica nezakonito potpisala 1700 rješenja, pa je nagradili mjestom u jednoj agenciji

Spomenka Đurić je nezakonito potpisala oko 1700 rješenja o prigovoru na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a Vlada ju je nagradila mjestom u Upravnom vijeću Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije već godinama je Spomenka Đurić. Ona je iz Ministarstva ispratila ministre Gabrijelu Žalac i Marka Pavića, ali je i, kako doznaje 24sata, uspjela potpisati više od 1700 nezakonitih rješenja. Umjesto otkaza je, doznaje isti medij, dobila nagradu u vidu imenovanja u Upravno vijeće Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Nije smjela ništa potpisati

Dobivanje sredstava iz Europskih fondova moguće je na jasno propisani način. Kada netko ima projekt koji želi financirati, javi se na natječaj Ministarstvo, koje potom odlučuje o dodjeli sredstava. Projekt može i ne mora proći, a prijavitelj ima pravo na jednu žalbu, na koju Ministarstvo donosi rješenje. Upravo je takva rješenja potpisivala Spomenka Đurić iako nije smjela, jer je Zakon o Upravnom postupku jasan – o rješenjima odlučuju ministar ili ministrica osobno.

U međuvremenu su neki od prijavitelja, kojima je Đurić potpisala rješenja, podigli 12 tužbi. Ministarstvo je sve sporove glatko izgubilo. Doznalo se da je Đurić stavila svoje potpise na više od 1700 rješenja od 2017. do srpnja 2020. Više od 700 tih potpisa je u zamjenu za ministra, što je činila po ovlaštenju Žalac i Pavića, no ostalih 1000 je potpisano svojevoljno. Ministarstvo se na sudu branilo da nije kršilo Zakon, čak su dostavili i nekoliko odluka kojom su Đurić ovlastili za potpisivanje akata. No, sud je odlučio kako potpisivati smiju samo ministri. Dosad je isplaćeno 43.000 kuna, a nije isključeno ni da će barem dio ostalih prijavitelja podići tužbe.

Zlouporaba položaja i ovlasti

No, postavlja se pitanje je li ovaj slučaj ujedno i zlouporaba položaja i ovlasti. Naime, u članku 291. Kaznenog zakona stoji da će se službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina ili, od jedne do 12 godina ako je navedenim kaznenim djelom pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta. S obzirom na imenovanje Đurić u Agenciju, čini se da Vlada ne razmišlja na taj način.