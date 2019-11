IAKO JE VAKULA PROGNOZU OBJAVIO U PJESMI, STVARI SU OZBILJNE: ‘Jedna za drugom, ciklon(ic)e i fronte samo se nižu’

Vrijeme za vikend bit će promjenljivo uz povremenu kišu,a na Jadranu i vjetrovito, a takvo će biti i narednih dana, uključujući i Martinje u ponedjeljak – najavili su HRT-ovi meteorolozi

Vrijeme će u subotu u cijeloj Hrvatskoj biti promjenljivo uz povremenu kišu. U Slavoniji, Baranji i Srijemu povremeno će biti kiše, osobito u drugom dijelu dana, kada će prevladavati oblačno, a slab do umjeren jugoistočni i južni vjetar će oslabjeti. Jutarnja temperatura od 7 do 10 stupnjeva Celzijevih, a dnevna između 15 i 18 stupnjeva, kazao je u HRT-ovoj prognozi meteorolog Tomislav Kozarić.

U središnjoj Hrvatskoj u noći i ujutro bit će pretežno oblačno s kišom, a zatim prestanak kiše i djelomično smanjenje naoblake. Jugozapadni vjetar će oslabjeti, a najviša temperatura bit će od 13 do 15 °C.

Na kopnu razvedravanje, na Jadranu kiša

U prvom dijelu subote i na zapadu zemlje očekuje se prestanak kiše te djelomično razvedravanje, najprije u Istri. U gorju ujutro mjestimice magla. Umjeren do jak jugozapadni vjetar bit će u slabljenju, a na sjevernom Jadranu u okretanju na zapadni i sjeverozapadni, krajem dana i buru. More također u smirivanju. Najniža temperatura od 5 °C u gorju do 12 °C na obali.

U Dalmaciji će sutra biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, u prvom dijelu dana mjestimice i izraženijih. Umjeren do jak jugozapadnjak u slabljenju i okretanju na zapadni i sjeverozapadni vjetar, a more u smirivanju na malo i umjereno valovito. Temperatura zraka većinom između 14 i 19 °C. Na krajnjem jugu prevladavat će oblačno s kišom, pa i pljuskovima i grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana. U mnogim će mjestima biti i obilne kiše. Jako do olujno jugo i južni vjetar u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak. More umjereno valovito i valovito, a temperatura zraka između 15 i 20 °C.

U ponedjeljak moguć mraz

HRT-ov meteorolog Tomislav Kozarić i za naredne dane najavio je promjenljivo vrijeme, povremeno uz kišu, a na Jadranu i vjetrovito.

“U unutrašnjosti u prvom dijelu nedjelje kiša, a zatim smanjenje naoblake. U prvim danima idućeg tjedna maglovito, u ponedjeljak uglavnom suho, uz sunčana razdoblja, a u drugom dijelu utorka ponovno kiša. Kišovito će biti i u nastavku tjedna. Temperatura zraka neće se zamjetno mijenjati, a u ponedjeljak ujutro mjestimice može biti i slabog mraza”, kazao je Kozarić.

Za Dalmaciju je u nedjelju prognozirao još kiše i grmljavine, a na sjevernom dijelu uglavnom suho, uz buru. Najmanja vjerojatnost kiše je u ponedjeljak, kada će biti i više sunčanog vremena. Od utorka ponovno kiša i grmljavina, nerijetko i obilna. Na srednjem i južnom Jadranu će ponovno zapuhati jugo i u utorak jačati. Temperatura zraka bez veće promjene, u nedjelju malo niža.

‘Tko pije – nek’ vozač nije!’

Kozarićevoj ozbiljnoj prognozi pridružio se i glavni meteorolog HRT-a Zoran Vakula, ali sa šaljivom pjesmicom kojom posebno najavljuje kakvo će vrijeme biti u ponedjeljak, na dan svetog Martina, popularno Martinje, kada će mnogi diljem Hrvatske pohitati u vinograde na krštenje mladog vina. Evo Vakuline pjesmice u cijelosti.

“Jedna za drugom, ciklon(ic)e i fronte samo se nižu,

i pritom na Jadranu vjetar i valove dižu,

a zbog kiše, magle i smanjene vidljivosti vozila samo gmižu,

i po često mokrim i vlažnim kolnicima kližu.

Osim kiše, osobito u Dalmaciji i obilnije – bit će i povremenih sunčanih sati,

ali će i dalje mnogi dugotrajnije stabilnije razdoblje zazivati.

I pritom se i u sljedećem tjednu – neki vjerojatno i dulje – nastaviti razočaravati.

Posebice stoga što bi se ponegdje mogle i redovne mjere od poplava proglašavati.

A za one koji već za vikend počinju s proslavom Martinja,

nek’ se zna da samo rijetko gdje od nedjelje može biti malo inja.

Ali vjerojatno će opet biti puno onih koji će se napiti “k’o …”.

Tko pije – nek’ vozač nije!

I nek’ si onemogući nevolje s predstavnicima policije.

A i kada ste trijezni – u prometu budite oprezni.”

