Početkom rujna zbog primanja mita i zapošljavanja dvije osobe preko veze uhićen je međimurski župan Matija Posavec koji je po uhićenju dao ostavku na to mjestu. Zbog navedenog Međimurci 28. studenog izlaze na izbora za župana, a rok za kandidature istječe sutra u ponoć. Svoje kandidature su zasad najavili Sandra Herman ispred Reformista uz podršku SDP-a i HSS-a, Darko Zver iz stranke Fokus te Mladen Novak kojeg je SDP ljetos isključio iz stranke nakon lokalnih izbora.

Šef lokalnog HDZ-a Darko Horvat danas je objavio da HDZ neće imati kandidata jer "ne žele u izbornu utrku s okrivljenima za kazneno djelo", aludirajući na bivšeg župana.

'Pitao sam se nakon svega je li ispravno baviti se politikom...'

Posavec je prekinuo dvomjesečnu šutnju te je u prvom intervjuu nakon uhićenja za RTL Danas najavio kandidaturu za župana. Na početku je kazao da ga nije bilo dva mjeseca jer nije htio remetiti istragu.

"Moram reći da sam se pitao je li nakon svega ispravno baviti se politikom, kandidirati se, ali činjenica je da kad sam nakon nekoliko tjedana dobio mobitel u njemu je bilo tisuća poruka podrške. Ja u ovih dva mjeseca gdje god da sam došao, u ulice, trgovine, bilo čega nisam naišao na jednu ružnu riječ ili osudu da postoji jedna spontana grupa podrške na Facebooku od 9 tisuća ljudi koje sve pozdravljam i od srca zahvaljujem.

Posavec: 'Kandidirat ću se!'

Da meni zadnja dva, tri dana kontinuirano ljudi dođu, samoinicijativno bez da sam se kandidirao i nose potpise koji su skupljeni, ja si postavljam pitanje, imam li ja pravo iznevjeriti te ljude. Imam li pravo ne kandidirati se jer vlast proizlazi iz naroda i narod je taj koji neposredno odlučuje koga žele na vlasti. To je članak prvi Ustava RH", rekao je Posavec. "Kandidirat ću se, objavit ću sutra u podne i službeno kandidaturu", najavio je.

Kazao je i da je priznao ono što mu se stavljalo na teret. "To su okolnosti i činjenice koje su bile, a činjenice jesu da je 10 dana prije lokalnih izbora došao čovjek kod mene u ured i rekao je, ovo ti je donacija za kampanju, nemaš nikakve obaveze prema meni", rekao je Posavec, dodajući da očekuje da će se u istrazi, koja još uvijek traje, utvrditi sve činjenice. Jedna od njih je da je iznos koji je taj čovjek predao i za kojeg se sumnjiči Posavca, tvrdi on, istog dana položen na račun stranke.

Pojasnio je potom da taj čovjek nije htio biti prikazan kao donator te da je on 8 godina član Upravnog vijeća, koje je produžena ruka osnivača.

Preko veze zaposlio i dvije suradnice

USKOK ga tereti da je i zapošljavao preko veze i dvije suradnice. "To će utvrditi istraga. Očekujem da ta istraga bude korektno i fer napravljena, da će se tijekom istrage utvrditi činjenice, da će vjerojatno onda doći i do podizanja optužnice i onda ćemo kroz postupak to rješavati. Naravno da ću ja u konačnici preuzeti sve posljedice tog postupka", kazao je.

Dodao je da mu je vrlo neugodno zbog svega jer je "10 godina pazio kako se troši novac, imao najmanju plaću od svih župana, nikada u životu niti jednu dnevnicu nisam uzeo". "Meni je nagore i najveći križ moram nositi zbog tereta koji mi se stavlja na leđa", poručio je.

'Lokalni HDZ protiv mene vodi izuzetno prljavu kampanju'

Govoreći o HDZ-u, kazao je da lokalni HDZ posljednjih godinu i pol dana protiv njega vodi jednu "izuzetno prljavu kampanju". "Oni su glavni inspiratori svega toga. Da je po njima oni su me već osudili i presudili. Što se tiče mene iz njihove retorike oni ne poštuju presumpciju nevinosti, oni su čak govorili da je to vrh ledenog brijega, da će biti još toga. Čak je njihov predsjednik Kluba vijećnika u Županijskoj skupštini rekao, pa ako se Posavec kandidira i pobijedi bit će novi izbori, što je vrlo opasna izjava. Taj čovjek je u međuvremenu postao prije tjedan dana i direktor HEP-a. Ne bi se opterećivao njima, njima na dušu", poručio je.

Na koncu je kazao da je moralno kandidirati se ako to građani očekuju od njega.