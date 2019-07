I ZORAN VAKULA UPOZORAVA NA OPASNI TOPLINSKI VAL: ‘Bit će vruće kao malo kada u ovom dijelu srpnja…’

Noći će biti tople, pa i vrlo tople, a dani vrući, gdjegod i vrlo vrući, uz temperaturu zraka i višu od 35 °C. Stoga su stručnjaci DHMZ-a upozorili na opasnost – ne samo umjerenu, nego i veliku, ponegdje čak i vrlo veliku – od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, navodi Vakula

Za razliku od prošloga tjedna, koji je počeo relativno svježim vremenom, a završio vrućim i sparnim – u ovome posve druga meteo-priča. Naizgled suprotna, ali ne sasvim. Pritom, naravno, nije još sigurno što će nam se sve događati sljedeći vikend, vjerojatno manje na Jadranu, posebice južnijem dijelu, gdje je još i tijekom ovoga ponedjeljka bilo olujnog nevremena – a više u sjevernijim krajevima, gdje će znatno porasti vjerojatnost pljuskova, munja, gromova, tuče… No neprijeporno je da će nam do vikenda biti pretežno sunčano i vruće, i to kao malo kada u ovom dijelu srpnja u tako dugom nizu dana, navodi meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Stoga će opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje u mnogim krajevima biti umjerena, osobito na Jadranu i velika, ponegdje čak i vrlo velika pa ne bi trebalo biti suvišno podsjetiti na preporuke za zaštitu od velikih vrućina.

Temperature danas idu i do 37 stupnjeva

U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano, uz povremeno umjerenu naoblaku, a ujutro samo rijetko moguću kratkotrajnu maglu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura zraka najniža oko 18 °C – najviša 31 ili 32 °C. I u središnjoj Hrvatskoj vruće, pa i više nego na istoku, te relativno stabilno, ujutro samo rijetko uz kratkotrajnu maglu, zatim ponegdje umjerenu naoblaku.

Oblaka i mjestimične magle bit će i u gorskom području, dok će na sjevernom Jadranu biti sunčanije, ali i vjetrovitije – u noći i ujutro uz umjerenu, uglavnom podno Velebita i jaku buru, zatim malo slabiji sjeverozapadnjak i zapadnjak. Od jutarnjih 15 do 19 °C na kopnu te od 21 do 25 °C uz more, temperatura zraka poslijepodne će dosegnuti oko 29 °C u gorju te od 32 do 35 °C na obali i u unutrašnjosti Istre.

I u Dalmaciji će već prijepodne biti vruće, a tijekom noći i jutra niže od 20 °C bit će samo ponegdje u unutrašnjosti, uglavnom u Sinju i okolici. Za razliku od ponedjeljka – posvuda suho i sunčano, najprije uz gdjegod umjerenu do jaku buru, a zatim maestral. I na jugu Hrvatske bit će i bure i maestrala te malo do umjereno valovitog mora. Uz vedro ili samo malo oblačno vrijeme jutarnja će temperatura zraka biti od 21 do 25 °C, a poslijepodnevna između 32 i 37 °C.

Vrući dani, ali i vrlo tople noći

“I u nastavku tjedna danju će biti uglavnom vruće, a nekima će neugodu stvarati i slabo osvježenje tijekom noći, koje će i ponegdje na kopnu biti tople. Vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu u srijedu će postojati uglavnom u gorju, zatim sve češće i drugdje, ne samo u unutrašnjosti, nego i na Jadranu, počevši od petka sa sjevernog dijela. No do tada sunčano, većinom i vedro, i u srijedu uz još često umjerenu, mjestimice i jaku noćnu i jutarnju buru, zatim maestral. Noći će biti tople, pa i vrlo tople, a dani vrući, gdjegod i vrlo vrući, uz temperaturu zraka i višu od 35 °C. Stoga su stručnjaci DHMZ-a upozorili na opasnost – ne samo umjerenu, nego i veliku, ponegdje čak i vrlo veliku – od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje”, navodi Vakula.