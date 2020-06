I ZAGREB IZAŠAO NA ULICU: ‘Black lives matter. Ne mogu nas sve pobiti’

Zagrepčani su danas izašli na ulicu u znak solidarnosti s pokretom u SAD-u

Zagrebački Trg žrtava fašizma danas su od 18 sati okupirali građani koji su svojim izlaskom na ulicu iskazali solidarnost s pokretom Black lives matter u SAD-u te s tamošnjim prosvjednicima i s prosvjednicima diljem svijeta koji su ustali protiv nepravde.

Dio prosvjednika svojim se transparentima osvrnuo i na lokalni kontekst odnosa prema manjinama u Hrvatskoj.

Podsjetimo, ministar vanjskih poslova Grlić-Radman, jučer je kazao kako u Hrvatskoj nije bilo prosvjeda poput onih koji su održani diljem svijeta jer je Hrvatska “tolerantno društvo, pa nema razloga da se u njoj prosvjeduje protiv policijske brutalnosti i rasizma”.

No, povijest nas uči da to baš i nije tako.

“Aktualna situacija odlična je prilika da svi zajedno osudimo događaje u SAD-u, ali i da se prisjetimo i zamislimo nad vlastitim postupcima u ne tako davnoj prošlosti. Kao što nas u Hrvatskoj (Srbiji, Bosni i Hercegovini) danas šokiraju prizori iz Amerike, tako su ostatak svijeta prije nešto više od dva desetljeća šokirali prizori s ovih prostora. Samo, umjesto “krive” boje kože, razlog za psihičko i fizičko maltretiranje, mučenje i svirepo ubijanje u našem je slučaju bila pripadnost “krivoj” naciji ili vjeri”, pisao je u svojoj današnjoj kolumni povjesničar Hrvoje Klasić.

A danas se potegnulo i pitanje potencijalne policijske brutalnosti u Hrvatskoj.

I HRVATSKA IMA SVOJ ‘SLUČAJ FLOYD’? ‘On je ubijen namjerno, likvidirali su mi jedinca. Što su očekivali, da ću šutjeti?

Ako se sjećate, početkom lipnja 2018. godine, kad je u Splitu policija uhitila 44-godišnjeg Jerka Bobana zbog zloupotrebe heroina. On je prilikom potjere pao na pod, a policajci su ga svladali tehnikom “ključ na lakat”. No, Boban se i dalje opirao pa su policajcima u pomoć stigle kolege. Jedan je koljenima pritisnuo Bobanova leđa, a drugi ga je držao za noge. Iako je Boban zapomagao da ne može disati, policajac nije odmah sišao s njegovih leđa, smatrajući da mu ne ugrožava život. No, Boban je ubrzo preminuo.

Njegova majka, Marija Ljubić otada se bori s institucijama kako bi dokazala da je njezin sin jedinac ubijen u policijskoj intervenciji. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu tada je provelo istragu kojom je zaključeno da nema osnovane sumnje da je policajac svojim postupanjem prouzročio Bobanovu smrt.