DRUŠTVENE MREŽE ZNAJU TKO ĆE DOBITI DRUŽENJE S VRDOLJAKOM: Bizarnu nagradnu igru komentirao i on sam

Društvene mreže u Hrvatskoj gore otkako su mediji jutros prenijeli objavu Mladih HNS-a iz Osijeka koji su na facebooku organizirali nagradnu igru za svoje članove u kojoj je glavna nagrada – duboko udahnite ako još ne znate – jednodnevno druženje sa šefom stranke Ivanom Vrdoljakom.

Pravila igre mladih osječkih HNS-ovaca jednostavna su: ako se žele izboriti za druženje s Vrdoljakom, do 28. studenoga moraju fotografirati neko mjesto u Osijeku, psolati fotografiju i čekati da baš njihova fotografija dobije najviše lajkova. Igra je, kako su naveli, samo za starije od 18 godina.

Vrdoljak: I supruga se javila na nagradnu igru

Nije bilo teško zaključiti da će ideja mladih HNS-ovaca postati predmetom sprdnje, a to se tijekom dana i dogodilo. Komentari ispod same objave i tekstova o ovoj bizarnoj nagradnoj igri, obajve a Facebooku, Twitteru i drugdje bili su i duhoviti i ubojiti (neki i vulgarni, kako to već biva) pa se u jednom trenutku oglasio i “čovjek-nagrada”, odnosno sâm Vrdoljak.

“Mladi kao mladi, s njima nikad ne znaš u kakvoj ćeš nagradnoj igri završiti, u evoluciji ili revoluciji. Prigovorili su mi 100 puta da se politika sve više udaljava od građana, osobito mladih i zato im nisam mogao reći ništa drugo osim – samo naprijed! P.S. Javila mi se i supruga na nagradnu igru, ali nije poslala fotke Osijeka, nego sebe i naše djece”, napisao je ohrabrujući svoje stranačke omladince.

Za to vrijeme ne jenjavaju duhoviti komentari. Bivša Vrdoljakova stranačka kolegica, Anka Mrak Taritaš, uključila se u “igru” objavivši dvije fotošopirane fotografije osječke Tvrđe. Na jednoj je premijer i Vrdoljakov stariji i snažniji koalicijski partner Andrej Plenković, a na drugoj Ivica Todorić. “Konkurencija u HNS-ovoj nagradnoj igri se zaoštrava…”, napisala je.

Slika s osječke Tvrđe trenutnog favorita u HNS-ovoj nagradnoj igri. pic.twitter.com/dKMzryYzuH — Anka Mrak Taritaš (@anka_mrak) November 22, 2018

Konkurencija u HNS-ovoj nagradnoj igri se zaoštrava… pic.twitter.com/0iT7EtIJGI — Anka Mrak Taritaš (@anka_mrak) November 22, 2018

Još jedna iskusna i dokazano duhovita domaća tviterašica, Jadranka Kosor, napisala je: “Ovaj nagradni cijeli dan s Carpathiom Vrdoljakom neviđeno je i perfidno ruganje javnosti, osobito mladim ljudima.”Starijim od 18 godina”. Koji će, zbog spasa od nagrade i dalje bježati u inozemstvo.” Aludirala je na svojedobnu Vrdoljakovu izjavu da je HNS, ušavši u koaliciju s HDZ-om, bio Carpathia (brod koji je spašavao preživjele s Titanika, nap.a.) za Hrvatsku. Par mjeseci ranije, upravo je Vrdoljak HDZ-ovu vladu nazivao “Titanikom”.

Ovaj nagradni cijeli dan s Carpathiom Vrdoljakom neviđeno je i perfidno ruganje javnosti, osobito mladim ljudima.”Starijim od 18 godina”. Koji će, zbog spasa od nagrade i dalje bježati u inozemstvo. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) November 22, 2018

Donosimo još nekoliko duhovitih tvitova na račun nagradne igre Mladih HNS-a iz Osijeka…

Ivan Vrdoljak, PG18. — Tomislav Klauski (@Tomiklauski) November 22, 2018

Kartonska Kolinda, udomljena beba-ministrica, nagradni Vrdoljak…Ima li koga kod kuće da ugasi svjetlo? — Sabina Glasovac (@SabinaGlasovac) November 22, 2018

Vrdoljak Mr. Savršeni hahaha — kmario (@kmario) November 22, 2018

Možda je ova igra dobra stvar. Vrdoljak će napokon shvatiti da se više nitko u državi ne želi družiti s njim. — F (@FrankaOreb) November 22, 2018