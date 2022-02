Nakon što se predsjednik Sabora Gordan Jandroković ovih dana požalio da je Hrvatski sabor dobio čak četiri puta veći račun za plin nego u istom razdoblju prošle godine, slično se dogodilo i s druge strane Markova trga. Naime, kako pišu 24 sata, i Vladi RH je u Banske dvore stigao četiri i pol puta veći račun za plin. Dok je za čitavu 2020. godinu potrošnja plina Banske dvore koštala 210.894,79 kuna, samo za zadnji kvartal prošle godine račun je bio 456.436,75 kuna.

U prosincu 2020. račun za plin u Banskim dvorima bio je 43.544,30 kuna, dok je u prosincu prošle godine iznosio 197.978,88 kuna.

Od travnja cijena plina veća dva do tri puta

Podsjetimo, od 1. travnja cijena plina narast će i za kućanstva, iako 24 sata pišu kako bi već i računi za siječanj mogli biti veći. Prirodnim plinom koristi se čak 651 tisuća kućanstava u Hrvatskoj pa će to svakako biti snažan udar na standard građana. Od toga 563.000 kućanstava kupuje plin po reguliranim uvjetima, odnosno putem javne usluge opskrbe plinom, dok preostalih 88.000 kućanstava kupuje plin prema tržišnim uvjetima.

Prema procjeni Udruženja opskrbljivača i distributera plinom, cijena prirodnog plina za građane od 1. travnja bila bi oko 43 do 44 eura za megavatsat (MWh). U odnosu na sadašnjih 19 eura/MWh, to bi bilo povećanje od dva do tri puta. Prema gruboj računici, kućanstva će plin plaćati za 2750 do 3000 kuna više na godišnjoj razini.

Idući tjedan Vlada predstavlja paket mjera

Iz Vlade su najavili da će reagirati i ublažiti udar na standard građana.

"Pripremili smo sveobuhvatan paket, a predstavit ćemo ga sredinom sljedećeg tjedna. Mjere će ići da rast cijena struje i plina, koje nažalost nećemo moći u potpunosti izbjeći, bude što manji. U tome će značajnu ulogu imati HEP. U tom kontekstu priprema se i niz aspekata poreznog rasterećenja. Paket će biti izdašan, bit će snažan i vjerujem da će maksimalno zaštititi one najugroženije, ali i sveukupne troškove naših kućanstava od 1. travnja, vodeći računa i o poduzetnicima, umirovljenicima i poljoprivrednicima”, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade u četvrtak.

Vlada, primjerice, može smanjiti PDV na plin koji trenutno iznosi maksimalnih 25 posto. Moguć je povratak na model s tzv. opskrbljivačem na veleprodajnom tržištu koji bi nabavljao plin za sve lokalne opskrbljivače te im ga prodavao po reguliranoj, a ne tržišnoj cijeni, iako se Hrvatska obvezala Europskoj uniji da više neće provoditi tu praksu. Jedna od opcija su i vaučeri za plin koje bi Vlada davala socijalno ugroženim građanima.

Ako se cijena plina na međunarodnim burzama na proljeće i stabilizira, kako to najavljuju neki energetski stručnjaci, gotovo je izvjesno da plin više neće biti jeftin kao što je bio do sada.