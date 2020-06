I UBIJENI GEORGE FLOYD JE BIO ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: U Brazilu i Meksiku rekordan broj preminulih od Covida-19

Dok Brazil i Meksiko bilježe rekordan broj smrtnih slučajeva od posljedica bolesti Covid-19, u Hrvatskoj jučer nije bilo novozaraženih koronavirusom. Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je jučer da je 100. dan od početka epidemije situacija stabilna i dobra, epidemiološki pokazatelji su i više nego zadovoljavajući, no ponovno je naglasio važnost opreza

Broj zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj je 2246

Oporavilo je 2095 oboljelih, a umrlo 103

U svijetu je potvrđeno 6.474.784 zaraženih koronavirusom

Oporavilo se 3.083.701, a umrlo 382.923

Zrakoplovne kompanije snizile cijene kako bi potaknule rast prometa

Zrakoplove kompanije prošlog su mjeseca snizile cijene karata za domaće letova u prosjeku 23 posto, objavila je Međunarodna udruga zračnog prijevoza (IATA) i upozorila da popusti nakon pandemije predstavljaju dodatnu prijetnju profitabilnosti.

Floyd je umro od zastoja srca, a bio je zaražen koronavirusom

Smrt Georgea Floyda izazvana je srčanim zastojem, zaključak je službenog patologa okruga Hennepin nakon završne autopsije provedene nad tijelom Afroamerikanca ubijenog tijekom privođenja, za što je optužen bivši policajac Derek Chauvin te još trojica njegovih kolega koje se tereti za suučesništvo i nečinjenje. U završnoj autopsiji se navodi da je Floyda bio srčani bolesnik i da je patio od visokog tlaka te da je nedavno bio pozitivan na koronavirus, no bez indikacija da je to imalo bilo kakvu ulogu u njegovoj smrti.

Covid-19: rekordan dnevni broj umrlih u Brazilu i Meksiku

Brazil i Meksiko zabilježili su u srijedu rekordan broj smrtnih slučajeva od posljedica bolesti Covid-19, kojih je u najvećoj zemlji Južne Amerike bilo 1349, a u srednjoameričkoj državi tek nešto manjih 1092. Prema podacima brazilskog Ministarstva zdravstva drugi dan zaredom zabilježen je rekordan broj umrlih osoba kojih sada ukupno ima 32.548. U srijedu je zabilježeno 28.633 novih slučajeva zaraze pa je u Brazilu broj osoba kod kojih je ustanovljeno da su inficirane koronavirusom narastao na 584.016. S novih 1092 smrtna slučaja u Meksiku, što je dvostruko više od prijašnjeg najvećeg dnevnog broja umrlih, broj preminulih od posljedica bolesti Covid-19 u toj je zemlji narastao je na 11.729.

U srijedu je meksičko Ministarstvo zdravstva zabilježilo i novi rekordni dnevni prirast zaraženih osoba sa 3912 novih slučajeva. Time je broj zaraženih koronavirusom postao šesteroznamenkast i došao do 101.238, čime je Meksiko uz Brazil postao najveće žarište pandemije na američkom kontinentu. Meksički pomoćnik ministra zdravstva Hugo Lopez-Gatell rekordne brojeve zabilježene u srijedu pripisuje boljem idendificiranju uzroka smrti kod pacijenata. Novi podaci o broju umrlih i zaraženih će spriječiti ukidanje karantene za što se Meksiko pripremao, ali zemlja je trenutačno u ranijoj fazi pandemijske krivulje od susjednih Sjedinjenih Američkih Država iz kojih dolazi pritisak na vladu predsjednika Andresa Manuela Lopeza Obradora za otvaranjem granica i trgovine kako bi se reaktivirali opskrbni lanci u kojima se obrću milijarde američkih dolara.

Beroš: Situacija s koronavirusom stabilna i dobra, ali naglašavam oprez

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je u srijedu da je 100. dan od početka epidemije koronavirusom situacija stabilna i dobra, epidemiološki pokazatelji su i više nego zadovoljavajući, no ponovno je naglasio važnost opreza. “Epidemiološki pokazatelji su i više nego zadovoljavajući, no ono što čitavo vrijeme naglašavam – to je oprez”, poručio je Beroš u Dnevniku HRT-a. Najavio je da će u određivanju kraja epidemije biti krajnje oprezni, i odredit njezin kraj kada bude najoptimalnije.

“Iako postoje egzaktni epidemiološki kriteriji koji se moraju zadovoljiti da bi se proglasio završetak epidemije s obzirom da je riječ o novoj bolesti, s obzirom da je riječ o tome da se otvaramo turizmu, da dolaze kod nas strani državljani koji dolaze iz zemalja gdje bolest i dalje postoji, bit ćemo krajnje oprezni i procijenit ćemo kraj, odnosno odredit ćemo kraj epidemije kada za to bude najoptimalnije”, istaknuo je ministar zdravstva Beroš. To znači da se u određivanju kraja epidemije nećemo rukovoditi time da 14 dana bude bez novozaraženog.