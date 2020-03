I TRGOVAČKI CENTRI U BORBI PROTIV KORONAVIRUSA: Podigli su temperaturu na višu od uobičajene, ali uvode i druge mjere opreza

‘Do daljnjega u Mall of Splitu neće biti evenata i većih okupljanja’, poručuju iz centra

Posebne mjere opreza ovih dana uvode i trgovački centri, a sve u cilju sprječavanja zaraze koronavirusom, javlja Slobodna Dalmacija.

Tako iz City Centera one u Splitu poručuju da su povećali broj dezinfekcijskih dispenzera u svim zajedničkim prostorima te su ih postavili na pozicije na kojima se okuplja veći broj ljudi, primjerice, pored dječje igraonice, kao i u samoj igraonici, te ispred sanitarnih čvorova.

Isto su napravili i u Joker centru u Splitu te su postavili dodatne dispenzere za dezinfekciju ruku.

“Pojačano je redovno održavanje sanitarnih i zajedničkih prostora centra, te se posebna pažnja posvećuje redovnom dezinficiranju zajedničkih sanitarnih prostorija. U sve sanitarne prostorije centra postavljene su upute za pravilno pranje ruku. Dječja igraonica radi redovno, dok ne dobijemo drukčije preporuke nacionalnog kriznog stožera. “, kazala je Đurđica Mitrović Jukić iz Jokerove Službe za marketing.

Odluka uprave o temperaturi

Iz Mall of Splita kažu kako su oni i prije pojave koronavirusa postavili sredstva za suho dezinficiranje ruku te da im je higijena bila na vrlo visokoj razini, ipak odlučili su se za još jednu metodu koja nije medicinski potvrđena da djeluje.

“Uprava Centra je donijela odluku podići temperaturu unutar Malla na dosta višu od uobičajene, jer po najnovijim saznanjima virus COVID-19 slabije opstaje na višim temperaturama ili se čak uništava. Režim poslovanja Mall of Splita je održavanje temperature na 22 °C – 23 °C. Nova odluka Uprave centra je da se temperatura podigne na 26 °C, međutim ta temperatura se ne može postići u svim dijelovima centra ravnomjerno. Neki dijelovi centra će imati i višu temperaturu, dok će na ulazima /izlazima biti niža temperatura. Osim toga, do daljnjega u Mall of Splitu neće biti evenata i većih okupljanja”, kazala je Antonija Rakuljić iz Službe za marketing Mall of Splita.