I TOMAŠEVIĆ JE OSUPNUT RASTROŠNOŠĆU GRADSKE UPRAVE: ‘Svašta sam vidio od Bandića, ali ovo je na rubu pameti’

Lider platforme Možemo! smatra da je nakon potresa, poplave i koronavirusa koji su ove godine zadesili Zagreb neprihvatljivo trošiti gradska sredstva na luksuzne automobile za potrebe Zagrebačkog holdinga

Saborski zastupnik platforme Možemo! i jedan od najžešćih političkih rivala zagrebačkog gradonačelnika, Tomislav Tomašević osvrnuo se na nedavnu reakciju gradskih vlasti i odgovornih institucija nakon poplava koje su potopile metropolu nakon obilnih kiša. Milan Bandić je rekao da je šteta od poplava minimalna, ali je već zaprimljeno više od 3000 prijava štete.

“Već tada sam bio iznerviran njegovim izjavama. Tad je rekao da je oko 80 objekata oštećeno, a imali smo nekoliko tisuća prijava. Samo u mojoj zgradi su tri stana poplavljena, a to se nikada nije dogodilo. Sad su opet najavljene nove oluje pa se nadam da je ta mreža sada koliko-toliko očišćena i da neće biti novih poplava i štete na imovini”, rekao je Tomašević te problematiku sveo na održavanje mreže oborinske odvodnje i namjensko trošenje novca.

Troškovi luksuza na leđima budućeg gradonačelnika

“U gradu kažu da se sredstva troše namjenski. Sredstava se mogu trošiti namjenski, ali pitanje je i prioriteta, ali pitanje je i kolike su cijene. Nama nisu prioriteti ni fontane ni Spomenik domovini. Infrastruktura je ono što nas zanima i u što treba ulagati”, rekao je Tomašević, gostujući na N1 televiziji nakon sudjelovanja u performansu “Vozi miško dok se grad raspada”, kojim je inicijativa Zagreb te zove ispred Zagrebačkog holdinga pokazala nezadovoljstvo najavljenom nabavkom novih automobila za 19 milijuna kuna.

“Nemam automobil, to već pola Hrvatske zna. Ne znam što reći, ovo me stvarno ljuti. Svašta sam vidio od Bandića, ali ovo je na rubu pameti. Nakon tri prirodne katastrofe toliko novaca se troši na luksuzne automobile i to po modelu dnevnog najma što je puno skuplje. Očito osjećaju da im se bliži kraj i sad ih boli briga i pokušavaju izvući sve resurse koje mogu”, poručio je.

Dodao je da Milan Bandić neće odustati od nabavke tristotinjak novih vozila, bez obzira na prosvjede. Istaknuo je da bi na kraju troškovi takvih natječaja mogli pasti na leđa budućeg gradonačelnika.

“Pritisak je dobar, ali on ne reagira baš na to. Ako bude veći pritisak javnosti, možda ipak odustane, ali on je taj koji odlučuje. Zagrebački Holding u potpunosti je u njegovim rukama. Jako puno ugovora koji su sklopljeni čekat će novog gradonačelnika, pa čak do 2030. godine”, smatra Tomašević.

Nije uspio požuriti drugo čitanje zakona o obnovi

Istaknuo je i da bi Sabor trebao ranije početi s radom kako građani koji su u potresu ostali bez svojih domova ne bi morali više čekati na početak obnove.

“Mi smo tražili da Sabor najkasnije 19. kolovoza počne s radom jer smatramo da je ministarstvu graditeljstva nekoliko tjedana dovoljno da pošalje u drugo čitanje Zakon o obnovi Zagreba i okolice, ali vladajuća većina je ipak odlučila do 2. rujna produljiti stanku”, istaknuo je.

Na kraju je potvrdio da će se kandidirati za gradonačelnika Zagreba “unatoč svim problemima koji me čekaju”.

