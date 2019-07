I TO SMO DOŽIVJELI: McDonald’s od sutra počinje s dostavom hrane na području Zagreba!

Od sutra McDonald’s kreće s dostavom hrane iz tri restorana u Zagrebu, a sljedeće godine će dostava biti moguća i u ostalim gradovima

McDonald’s u Hrvatskoj konačno kreće s dostavom hrane. Dostava će već najprije biti dostupna u tri zagrebačka restorana u Zagrebu: Prvi kreće Pothodnik, a zatim će se priključiti Vrapče i Kvaternikov trg, rekao je u intervjuu za tportal Pavel Pavliček, direktor tvrtke Globalna hrana, nositelja franšize McDonald’sa u Hrvatskoj.

Pavličekov cilj je ove godine posložiti uslugu dostave, koja bi, prema njegovim procjenama, trebala postati važan segment biznisa najpoznatijeg svjetskog lanca brze hrane u Hrvatskoj. Napomenuo je kako je McDonald’s bio zainteresiran za uvođenje dostave hrane još prije dvije i pol godine, ali da tada na tržištu nije bilo adekvatnih dostavnih tvrtki.

Glovo je partner

“Sad na tržištu imamo tri igrača koji mogu zadovoljiti naše zahtjeve. Radi se o Glovu, Woltu i Pauzi. S Glovom i Woltom surađujemo u drugim državama i krenut ćemo prvo s Glovom. Trebat će nam neko vrijeme da se operativno posložimo, a zatim ćemo vidjeti hoćemo li uključiti suradnju s još jednom ili dvije tvrtke”, rekao je Pavliček i dodao kako će cijenu dostave formirati Glovo. Cilj je da narudžba stigne iz McDonald’sovog reastorana do kućnih vrata u roku od 20 minuta, no Pavliček je svjestan kako će to biti teško postići, pa će se zadovoljiti i s polusatnom dostavom.

Pavliček ističe kako je dostava hrane najbrže rastući kanal prodaje hrane u restoranskom biznisu općenito te da se očekuje zadržavanje tog trenda i u idućim godinama: “Svaka država je posebna. Naravno, ne očekujemo da će nam od dostave dolaziti 50 posto prihoda u Hrvatskoj, ali sigurno će to biti važan dio našeg biznisa”, kaže Pavliček i opširno govori o detaljima uvođenja dostave u Hrvatskoj.

Rast biznisa

“Restorani su limitirani prostorom, a time je, u nekoj mjeri, limitiran promet koji možete ostvariti u njima. Ovo je dodatni kanal prodaje koji nema ta ograničenja. Dostava prvo kreće u McDonald’su Pothodnik, a vrlo brzo nakon njega uključit ćemo McDonald’s Vrapče te Kvaternikov trg, kojima ćemo pokriti veći dio Zagreba. Nadam se da ćemo negdje u jesen uključiti ostale restorane u Zagrebu. U prvoj polovici sljedeće godine dostavu ćemo pokrenuti i u ostalim gradovima”, istaknuo je Pavliček.

Cilj McDonald’sa je povećanje poslovanja u Hrvatskoj koje je dosad bilo uspješno. Pavliček ističe kako je lani promet bio nešto veći od 500 milijuna kuna, što je 20 posto više u odnosu na 2017. Dodao je kako se “u Hrvatskoj digla ekonomska aktivnost, rasle su plaće i sve je to povećalo potrošnju. Restorani prvi osjete kad se podigne životni standard građana.” McDonald’s u Hrvatskoj ima 30 restorana, a trenutno se grade i četiri nova u Poreču, Puli, Splitu i Zagrebu.