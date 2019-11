I TO SMO DOČEKALI: Dok Kinezi već 15 mjeseci marljivo grade Pelješki most, sada su konačno počeli radovi i na pristupnim cestama

Austrijska tvrtka na iznimno zahtjevnoj dionici od 12,5 kilometara mora izgraditi dva tunela, dva mosta i jedan vijadukt, a grčki Avax također ima zahtjevnu trasu dugu 18 kilometara s dva tunela joj su dva tunela i mostom kod Stona dužine 490 metara. Radovi bi trebali biti gotovi do kolovoza 2022. godine

Nakon što je prije godinu i tri mjeseca započela gradnja Pelješkog mosta, ovih dana počela je i gradnja pristupnih cesta budućem mostu. Posao je to vrijedan pola milijarde kuna, a prema ugovoru, radovi na pristupnim cestama trebali bi biti gotovi do kolovoza 2022. godine.

Nakon dijela radova koje će izvesti austrijski Strabag, svoj dio započet će i grčki Avax koji treba izgraditi 18 kilometara pelješke ceste te zaobilaznicu kraj Stona, javlja RTL.

Zahtjevna dionica s dva mosta dva tunela i vijaduktom

Tako je nakon mnoštva žalbi i međusobnog podmetanja nogu izvođača papirologijom, Strabag napokon uveden u posao. Austrijska tvrtka na iznimno zahtjevnoj dionici od 12,5 kilometara mora izgraditi dva tunela, dva mosta i jedan vijadukt. Njihova dionica pristupnih cesta stajat će 478 milijuna kuna bez PDV-a. Jedan od tunela biti će dug čak dva i pol kilometra.

Za to vrijeme, Pelješki most već će se lijepo uzdignuti iznad površine mora. Na sredini kanala počeo je izranjati stup koji će ići 50 metara uvis i sve do ceste gdje će mostom ići automobili, rečeno je u prilogu emisije RTL Danas.

Grci grade trasu s dva tunela i mostom kod Stona

Uz kineske izvođače koji grade sam most, te Hrvate i Austrijance, na cestovnom povezivanju krajnjeg juga Hrvatske radit će i grčka tvrtka Avax. Oni bi s poslom vrijednim 511 milijuna kuna trebali krenuti početkom prosinca.

Njihova trasa je također zahtjevna, duga je 18 kilometara, a na njoj su dva tunela duga po 1200 metara i most kod Stona dužine 490 metara.

Ugovorni rok radova iznosi 33 mjeseca. Do kolovoza 2022. tako bi svi radovi trebali biti završeni. I Kinezi i Austrijanci i Grci nadaju se da će posao završiti i prije.