I STUDENTI OSJEĆAJU POSLJEDICE NERADNE NEDJELJE: ‘Izgubili smo jedini dan kada smo mogli više zaraditi’

Odluka Stožera civilne zaštite o ukidanju radne nedjelje zbog epidemioloških razloga izazvala je negativne reakcije kod dijela studenata, piše Global.

Uvođenjem te mjere, neki studenti smatraju da su postali ugrožena skupina zaposlenika jer oni koji rade u trgovinama sada ostaju bez jedinog dana kada im je satnica uvećana za 50 posto.

“Svi znaju da studenti većinom nemaju mnogo novaca te uvijek žele doći do dodatne zarade, pogotovo ako roditelji nisu u stanju plaćati za sve, a rad nedjeljom se plaća više. Stoga se nadam da će se što prije situacija vratiti u normalu i omogućiti rad nedjeljom”, nezadovoljno je kazao David Bećac. I studentica Paula Brico smatra da je uvođenje neradne nedjelje potpuno promašena odluka te tvrdi da ljudi više troše nedjeljom.

No, studentica Pravnog fakulteta Nera Horvat u ovome vidi priliku za drugačiji način rada. Smatra kako bi se neradna nedjelja mogla drugačije regulirati te bi radi toga imali koristi i trgovci i studenti.

Nije sve tako crno

“Smatram da bi se zakon i za sada i za ubuduće trebao regulirati tako da se nedjeljom radi, ali da djelatnici budu isključivo studenti. Naime, stalno zaposleni djelatnici moći će se odmoriti, dok će studenti, koji zbog fakultetskih obaveza mogu raditi samo vikendima, imati izvor zarade”, predlaže Nera.

Student Ivan Maretić pak smatra da je neradna nedjelja pozitivna odluka jer su u Hrvatskoj, prema njegovom mišljenju, prava zaposlenika većinom narušena.

Iz Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu smatraju da je zdravlje trenutno najbitnije, no ako bi došlo do uvođenja ovakvog zakona, moglo bi doći do smanjenja zarade studenata.