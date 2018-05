I ŠTO SAD? Dok je premijer strašio javnost hibridnim ratom, SOA i on znali su za grupu Borg. I nisu napravili ništa

Nakon što je objavljeno da je Uskok preuzeo istragu o aferi Hotmail otvara se pitanje o stvarnim dosezima, s obzirom na hrvatsku praksu neuspjeha i sporosti u Uskokovim istragama. Jedino je jasno da je ovim činom prekinuta priča o dostojanstvenom odlasku donedavno najmoćnije ministrice, a govori se da joj je to obećano u trenutku kada je dogovoreno da ode ostavkom

Državno odvjetništvo danas je objavilo da je Uskok preuzeo istragu o aferi Hotmail, nakon što su kaznene prijave protiv bivše ministrice i potpredsjednice Vlade, Martine Dalić i ostalih uključenih u tzv. grupu Borg, podnijele stranke Slobodna Hrvatska i Živi zid. Objašnjeno je da Dorh prepušta istragu Uskoku zato jer se u sumnju dovodi postupanje državne dužnosnice, a slučaj prati “od objave prvih spornih e-mailova”, ali se obrađuje i dokumentacija i SMS-ovi koji je Dorhu proslijedio HHO i Ured predsjednice RH.

Objavljeno je da je u rasvjetljavanje afere Hotmail uz državno odvjetništvo i policiju koja analizira sporne poruke uključena i SOA, čiji je čelnik ranije potvrdio da daju “punu potporu” policiji i Državnom odvjetništvu koje treba dati “konačni lijek”. U samo nekoliko dana najutjecajnija suradnica premijera, osoba koja je vodila ključni proces za Vladu Andreja Plenkovića, proces “utjerivanja” nagodbe u Agrokoru, osoba koju je premijer branio i hvalio do posljednjeg trenutka, postala je predmet istrage.

‘Mnogo toga će se rasvijetliti’

Na pitanje kako komentira otvaranje istrage, bivša ministrica pravosuđa, danas poznata odvjetnica, Vesna Škare Ožbolt odgovara: “U ovoj situaciji ne iznenađuje da je Uskok preuzeo slučaj. Na ovaj način će se mnogo toga što je mnogima u magli – rasvijetliti.” Naravno, Škare Ožbolt se ne želi upustiti u procjenu duljine trajanja Uskoka i bojazan da će postupak biti dugotrajan. Kaže: “Da, možda će biti dugotrajan, ali istrage Uskoka su temeljite.”

Iako je Martina Dalić, prilikom podnošenja ostavke, rekla da očekuje da se istraži način na koji su mailovi dospjeli u javnost, dosad nitko nije podnio takvu prijavu, javlja N1, što znači da se istraga u ovom trenutku time niti ne bavi.

SOA je znala za grupu Borg

S obzirom da nisu objavljeni nikakvi dokumenti s oznakom tajnosti, bilo bi posve neprimjereno da su uopće i problematiziralo “kako su mailovi dospjeli u javnost”. Uostalom, Martina Dalić je osobno, putem privatne e-mail korespodencije u iznimno širokom krugu, prikopčala cijeli proces udruživanja svog neformalnog tima doslovno na javnost. I potpredsjednica Dalić i premijer su štićene osobe, dakle, sva njihova komunikacija, pa i sastanci, bili su zabilježeni.

Pojednostavljeno rečeno, SOA je nesumnjivo znala za družinu zvanu Borg, SOA je znala za sastanke i neformalna druženja i dogovaranje budućih poslovnih pothvata nakon donošenja “Šavorićevog zakona”…ali kao i da nije. Dok su premijer i njegovi sigurnosni stručnjaci plašili hrvatsku javnost imaginarnih hibridnim ratom, Borgovi su operirali i kreirali.

Nakon objave ostavke bilo je evidentno da se i premijer Plenković i cijeli vrh HDZ-a trudi održati obećanje da je neće vući po blatu. Ne samo zato što je tako jako vole i poštuju nego prije svega zato jer je ona bila prva suradnica Andreja Plenkovića. Nitko nema dvojbi oko toga da je on znao što radi tim Martine Dalić, ostaju samo dvojbe koliko je osobno bio uključen u detalje razrade plana prepakiravanja onih koji su radili na lex Agrokoru u one koji će ubirati milijune u kasnijem savjetovanju u Agrokoru.

Dostojan uzmak za Dalić, ili?

Čin ostavke je trebao biti čin zatvaranja neugodnog poglavlja i fokusiranja na okončanje ključnog zahvata Vlade Andreja Plenkovića, nagodbu vjerovnika u Agrokoru. Ali mailovi i dalje cure, i to upravo oni koji sve više sljubljuju Plenkovića i Martinu Dalić. Objava da se Uskok intenzivno bavi istragom protiv nje i svih uključenih u grupi Borg, s jedne strane će svakako poslužiti Plenkoviću i svima u vrhu HDZ-a da mogu zatvoriti svako pitanje izjavom – pustimo Uskoku da radi svoj posao, a s druge strane – gura bivšu ministricu ipak na rub “blata”.

Ako joj je obećan dostojanstven uzmak, ovo više nipošto ne može biti nastavak dostojanstvenog odlaska ili uvod u novi karijerni korak. Financijska stručnjakinja, koja je prolazila put od pomoćnice ministra do savjetnice premijerke, bankarice, konzultantice, da bi se isturila kao desna ruka premijeru Andreju Plenkoviću u onom trenutku kada je on morao slagati vladu u dosta neugodnim okolnostima, jer je s jedne strane imao ćudljivog koalicijskog partnera, Most, a s druge strane HDZ, s manjkom “svojih ljudi” nakon iznenadnog odlaska Tomislava Karamarka, sada je odbačena kao strano tijelo HDZ-a.

Zamislite pokušaj nastavka karijere ministrice gospodarstva koja je zbog afere morala podnijeti ostavku a još uvijek traje istraga Uskoka protiv nje. Čemu se može nadati bivša ministrica Dalić? Brzoj istrazi koja će je posve osloboditi sumnji?

Nije zabilježen takav slučaj u Hrvatskoj.

Hoće li povući i druge za sobom?

Istrage Uskoka traju dugo, mnogo njih se razvodni, ili pretvori u nešto drugo od onog što se očekivalo. Pogledajmo samo slučaj Tomislava Sauche i sada već višegodišnje utvrđivanje je li izvlačio novce u Uredu premijera Milanovića ili nije. Teško je povjerovati da će Uskok i Dorh pokazati iznimnu ekspeditivnost upravo u rasplitanju operacije Borg.

No, tu je Martina Dalić, osoba koja sigurno ne želi biti upamćena kao ona koja je jedina zastranila. Osobe kojima je obećan dostojanstven uzmak mogu biti gnjevne i povući i druge za sobom.