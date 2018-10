I RIJEČANI OKRENULI LEĐA ULJANIKU: ‘Moraju se odlučiti jesu li za to da pola brodogradilišta prenamjene u turizam’

Komadina je rekao i kako mu se čini da Uljanik drži 3. maj pomalo kao taoca

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina izjavio je u četvrtak da je u Uljaniku i 3. maju na djelu grijeh nečinjenja te da se u Uljaniku moraju odrediti jesu li za to da se pola Uljanikova prostora prenamjeni za turizam, kako bi se prihvatio i proveo plan restrukturiranja Uljanika, a s njime omogućio i opstanak 3. maja. “Na djelu je grijeh nečinjenja, Vlada čeka Upravu Uljanika, Uprava Uljanika čeka Vladu, a vrijeme prolazi,” rekao je Komadina nakon sastanka Kriznog stožera za 3. maj i naglasio da je bilo dogovoreno da će se izraditi pismo namjere o konceptu plana restrukturiranja, ali da to nije učinjeno.

‘Uljanik nema pravo držati 3. maj kao taoca’

Po riječima Komadine, ključ tog pisma je u prihvaćanju strateškog partnera, odnosno Danka Končara od strane Vlade, ako će Končar biti strateški partner, kao i to da da vlast u Puli pristane promijeniti prostorni plan koji predmnijeva ulazak strateškog partnera u Uljanik. Smatra da je to pismo važno kao jamstvo i poruka Bruxellesu da svi sudionici procesa restrukturiranja stoje iza opstojnosti brodogradnje u Puli i Rijeci. Dodao je da Uljanik nema pravo držati 3. maj za taoca, ali da ima dojam da se to “pomalo radi.”

Komadina je kazao da postoje dvije grane plana restrukturiranja – prva je gotov novac, koji bi išao iz državnog proračuna u brodogradilište Uljanik, a druga je strateški partner, u ovom trenutku Končar , koji bi trebao osposobiti 3. maj. “Tu je kvaka 22, ne vidim tog osposobljavanja, jer je to nekretninski biznis, koji traje najmanje 5 godina, a potreban je živi novac”, rekao je i nastavio da bi Uljanik nakon ozdravljenja bio spreman vratiti dugove, pa i prema 3. maju, nakon čega bi, pak, 3. maj mogao nastaviti proizvodnju i naći strateškog partnera.

Moraju se odlučiti hoće li pola prostora namjeniti za turizam

“Dosta je igranja mačke i miša, Uprava, sindikati i vlasnici Uljanika, vlast u Istri i Puli moraju se odrediti jesu li za to da se pola prostora namjeni za turizam, a alternative nemaju,” rekao je Komadina i naglasio da Gradsko vijeće Pule treba donijeti odluku o prenamjeni dijela prostora u svrhu provedbe plana restrukturiranja.

Predsjednik Uprave Uljanik Grupe Gianni Rossanda u četvrtak je izjavio da stručni timovi Uljanika te Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva financija i dalje rade na usklađivanju osnovnih načela programa restrukturiranja brodogradilišta te paralelno i na odgovorima na pitanja odnosno na primjedbe Europske komisije na prijašnji plan. Po njegovim riječima, upravo je usuglašavanje oko tih pitanja od ključne važnosti prije slanja odgovora Europskoj komisiji, a kako bi oni u konačnici bili ugrađeni u novi plan restrukturiranja.

‘3. maj, Rijeka i Županija taoci su politike u Istri’

Predsjednik Kriznog stožera za 3. maj Predrag Knežević rekao je da u 3. maju žele zaštiti imovinu koja je se još uvijek nalazi u brodogradilištu, da su zabrinuti jer se rade popisi te da pretpostavljaju da se traži još imovine koja bi se mogla dati u zalog.

Uz to, brine ih i isplata plaća za rujan, kao i blokirani račun 3. maja, budući da će 24. listopada biti 61. dan blokade računa, što znači izravni stečaj brodogradilišta. Ocijenio je da je 3. maj talac Uljanika, da sve što želi reći Uprava umjesto nje govore Uljanikovi sindikati te da “su 3. maj, ali i Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija taoci jedne istarske politike, koja se tamo vodi.”