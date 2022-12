Dok brojni stanovnici Banije već treću zimu u kontejnerima čekaju obnovu u potresu srušenih kuća i premijer Andrej Plenković prije nekoliko dana rekao je da je obnova 'nestvarno spora'. Ministar Ivan Paladina misli da on za to nije odgovoran: “Ako se to odnosi na mene, ja ne moram biti ministar”.

Situaciju s obnovom kuća nakon potresa za televiziju N1 je komentirao SDSS-ov Milorad Pupovac.

"Često razgovaramo o tome na koalicijskim sastancima i naprosto je nevjerojatno da u toliko drugih stvari možemo tako puno, kao što su ulazak u Schengen i eurozonu i čitav niz drugih projekata koji se realiziraju, a da u ovom segmentu ne postižemo rezultate, to je nešto što se ne može ni prihvatiti ni uopće razumjeti. Sve je to odavno prelilo čašu strpljenja i Vladi, članovima koalicije, pogotovo nas iz SDSS-a i sada se mora napraviti rez koji će osigurati da se promjene počnu događati odmah i bez ikakvog čekanja. Gubi se vrijeme, gubi se novac i zapravo se uništava pretpostavka za revitalizaciju tog područja", rekao je Pupovac.

'Neke smjene će očito biti neizbježne'

On očekuje da je taj rez kojeg spominje stvar koju će napraviti premijer nakon konzultacija koje će provesti.

"Smjene bez adekvatnih priprema i adekvatnog osmišljavanja i adekvatnog prepoznavanja toga što treba mijenjati neće donijeti rezultate, ali neke smjene će očito biti neizbježne. Koje će to doista biti, to će trebati odlučiti sam premijer. Neka kadrovska jačanja također će trebati biti neophodna. Ljudi koji će imati mnogo više imaginacije, posvećenosti i mnogo više smjelosti da ulaze u aranžmane koji će osigurati da procesi osiguravanja dokumenata, osiguravanja kvalitetnih izvođača, procesi nadzora kako se stvari odvijaju, procesi dinamičnog plana obnove i koordiniranost budu potpuno jasno postavljeni i besprijekorno kontrolirani. To je ovo što ovog trenutka nemamo. Imamo novac, imamo ljude, ali nismo unutar ovoga osigurali komponente", rekao je Pupovac.

Dodaje da je zadnje s premijerom na sastanku koalicije razgovarao da je to za njih moralno nedopustivo.

"Nitko više ne može imati strpljenja za tu vrstu moralnog opterećenja koju svatko od nas tko je dio vladajuće koalicije i Vlade trpi zbog toga što ljudi koji imaju povjeren taj posao nisu u stanju osigurati da taj posao bude obavljen u vremenu u kojem svi to očekujemo svi to", kaže Pupovac.

'Gradimo viziju života tamo'

Na pitanje znači li to da će biti više ostavki, Pupovac je odgovorio:

"Oni koji nisu u stanju bili pronaći način nakon dvije godine kako se obnova treba odvijati, za njih treba naći druga rješenja. Ministarstvo koje vodi Paladina u kratkom razdoblju je neke stvari doveo u bolje stanje nego ranije, ali nikakve koordinacije među tri tijela nema, nikakve efikasne komunikacije nema. Nije važno samo hoćemo li pronaći žrtveno janje, nego obnovu treba ustrojiti da istinski dobije karakter državne obnove. Jer ona to sad nije. Možemo imati Janka ili Marka na čelu Ministarstva, možemo imati Janka ili Marka na čelu Ureda, ali ako neće imati karakter državne obnove koja se upravlja iz jednog mjesta koje zna što se događa u svakom trenutku mi nećemo postići smjenama ništa", rekao je.

Dodaje: 'Ako nećemo pronaći adekvatne izvođače i biti otvoreni da dođu oni koji stvarno mogu obaviti posao, bilo da su iz Hrvatske ili susjedstva, također nećemo moći obaviti posao kako trebamo'.

"Već sada obnovu treba pratiti obnova komunalne infrastrukture, da se već sada počne graditi vizija za to kakav će se život tamo urediti, a ne samo obnoviti kuće. Po našem mišljenju to isto mora biti sastav državne obnove. Bilo bi iznimno važno da država svim tim ljudima omogući aktivnom ekonomskom politikom da se tamo život počne obnavljati", tvrdi Pupovac.

Inicijativa Banija je naša kuća

SNV je pokrenuo i svoju inicijativu – Banija je naša kuća.

"U projektu smo najprije stavili fokus na kontejnere i osigurali s pravoslavnom crkvom 175 kontejnera koji su podijeljeni ljudima koji nisu imali nikakav smještaj. Nakon toga fokusirali smo se na donacije za nove kuće. Tu je najznačajnija donacija za 10 kuća, od kojih su neke završene ili u postupku gradnje, a za jednu se osigurava dokumentacija. To se čini u zadnjih nekoliko mjeseci. Posao bi trebao biti završen do drugog mjeseca. A završeno i useljeno je šest kuća", zaključio je Milorad Pupovac u razgovoru za N1.