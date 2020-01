I PUPOVAC KOMENTIRAO MILANOVIĆEVU POBJEDU: ‘Manje je važno kako ću ja surađivati s njim, a više kako će surađivati Pantovčak i Gradec’

To je, smatra, da društvo živi u atmosferi dijaloga, sporazumijevanja jer smo previše energije potrošili na sukobima, svađama, a one nisu donosile gotovo ništa dobro

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je u ponedjeljak da je manje važno kako će on surađivati s novim predsjednikom države a da je mnogo važnije kako će surađivati “dva brda – Pantovčak i Gradec”.

U izjavi za novinare, nakon prijema u povodu pravoslavnog Božića, rekao je kako su ovo dani uzajamnog poštovanja, tolerancije i mira, a prije svega dani unutrašnjega mira, mira u srcu i mira u odnosu jednih prema drugima, a na pitanje o suradnji s novim predsjednikom, odgovorio je kako smatra da je manje važno kako će on surađivati te da je mnogo važnije kako će surađivati “dva brda – Pantovčak i Gradec”.

To je za Hrvatsku od velike važnosti i velike potrebe, rekao je Pupovac, izrazivši uvjerenost da dijeli osjećaj s najvećim dijelom hrvatskih građana, a u skladu s porukama novoizabranog predsjednika i aktualne predsjednice koje su sinoć poslali, a to je dijalog, sporazumijevanje i rad na tome.

NAKON ŠTO GA JE MILANOVIĆ NAZVAO RATNIM HUŠKAČEM, OGLASIO SE VUČIĆ: ‘Naš gospodarski rast najbolji je odgovor na njegove uvrede’

‘Previše energije potrošili smo na sukobe’

To je, smatra, da društvo živi u atmosferi dijaloga, sporazumijevanja jer smo previše energije potrošili na sukobima, svađama, a one nisu donosile gotovo ništa dobro.

Očekuje da Hrvatska postigne i tu vrstu političke kulture, tu vrstu političke odgovornosti, podijeljene političke odgovornosti između Vlade i predsjednika Republike.

Podsjetio je kako je položaj Srba u Hrvatskoj opisao predsjednik SNV-a Boris Milošević osvrćući se, kako je rekao, na neke nemile događaje iz 2019. godine.

Unatoč svim tim iskustvima, kao i onima prije njih, ne napušta me nada niti vjera u to da s različitim akterima, nositeljima vlasti, kolegama i partnerima možemo promijeniti atmosferu, osloboditi društvo od netolerancije te stvoriti onu vrstu osjećaja kakav danas imamo mi koji se okupljamo u povodu pravoslavnog Badnjaka, rekao je Pupovac.

Trenutak je da se ključni ljudi posvete Hrvatskoj i njezinim građanima, institucijama, njezinu mjestu u EU i regiji.

‘Imat će Milanović priliku doći’

Na upit je li danas na pravoslavnom Badnjaku trebao biti i novoizabrani predsjednik Milanović, odgovorio je kako će i on imati prilike doći.

Za njega je, smatra, najvažnije se pripremiti za preuzimanje dužnosti predsjednika Republike, početi razvijati svoje poruke u politički program svojega predsjedničkog mandata te razmišljati o preprekama koje sve mogu stajati u ostvarivanju tog mandata.

Pupovac je najavio da će se, kad bude imao prigodu, sastati s novoizabranim predsjednikom, s kojim će podijelit potporu njegovim porukama.

Ocijenio je kako je predsjednik sukreator onakve politike i političke kulture kakvu nismo imali od ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

To je, ustvrdio je, politika posvećene zajedničkim ciljevima, što znači da se onog lošega oslobodimo, a onom dobrom posvetimo.

Sada je trenutak, smatra Pupovac, da se ključni ljudi, bez obzira na razlike, bez obzira na riječi i poruke koje su se mogle čuti, bez obzira na udaljenost koja može postojati, posvete Hrvatskoj i njezinim građanima, njezinim institucijama, njezinu mjestu u EU i regiji u kojoj živimo.

‘Za nas je važno da su odnosi sa Srbijom oslobođeni lošeg duha’

Kao građanin, član Sabora i predsjednik jedne od politički stranaka znam što bih volio i što ovoj zemlji nedostaje, rekao je Pupovac dodavši kako je to podijeljena odgovornost i uzjamno poštovanje te sigurnost oko onoga što smo se dogovorili da ćemo čvrsto i ostvariti.

To što nismo dogovorili – to neće biti smetnja, ocijenio je dodavši kako je to za Hrvatsku mnogo, a u nekom drugom trenutku, nada se da će biti i više od toga.

Za nas je važno, naglasio je, da su odnosi između Hrvatske i Srbije oslobođeni” lošega duha, loših duhova prošlosti i politika”.

Svi mi koji vodimo srpsku zajednicu učinit ćemo sve da otvorimo kanale komunikacije i mostove da odnosi između Hrvatske i Srbije, Srba i Hrvata budu na prvom mjestu, poručio je Pupovac.