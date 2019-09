I PUPOVAC JE BIO NA SASTANKU U VLADI: Mora se izjasniti oko spornih izjava. Koalicija želi opstati i traže rješenje prije početka zasjedanja Sabora

Pupovac bi se trebao još jednom sastati nasamo s Plenkovićem, a idući tjedan bi se sve trebalo znati, i to prije početka zasjedanja Sabora, jer koalicija smatra da treba opstati u ovom sastavu

Na koalicijskom sastanku u Vladi koji je sazvao premijer Andrej Plenković i koji je potrajao puna tri sata bili su i SDSS-ov predsjednik Milorad Pupovac i njihov saborski zastupnik Boris Milošević, doznaje Jutarnji list. Osim priprema uoči početka zasjedanja Sabora, jedna od glavnih tema, piše Jutarnji, bili su i odnosi u koaliciji narušeni zbog Pupovčevih usporedbi današnje države s NDH i izjava o tome da je Hrvatska postala faktor nestabilnosti u regiji.

Sve će se znati idućeg tjedna: Koalicija želi opstati

Od Pupovca se navodno zatražilo da pojasni te svoje izjave, odnosno da se do idućeg tjedna ogradi od njih. Pupovac navodno nije bio određen oko tog pitanja, odnosno nije rekao da će to napraviti, ali nije ni odbio tu mogućnost. On bi se trebao još jednom sastati nasamo s Plenkovićem, a idući tjedan bi se sve trebalo znati, i to prije početka zasjedanja Sabora, jer koalicija smatra da treba opstati u ovom sastavu.

“Argumentirano smo razgovarali, stav je svih da bi bilo dobro da se to riješi u idućem tjednu, da s time ne počne zasjedanje Sabora. Ako Pupovac kaže da nije tako mislio, koalicija ide dalje, uostalom nema bolje koalicije od ove za rješavanja problema manjina. Pupovac nije rekao da to neće napraviti”, kazao je izvor za Jutarnji list. Isti izvor dodaje kako je njegov dojam da je Pupovac sklon ideji da se pronađe rješenje.