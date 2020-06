I ‘PROBLEMATIČNI’ HDZ-OVCI NAŠLI SU MJESTO NA LISTI, BUTKOVIĆ OBJASNIO KAKO TO: ‘Stevo Culej je emotivan čovjek. Nije radio veliku štetu’

Ministar mora, prometa i infrastrukture prokomentirao je izborne liste svoje stranke te se osvrnuo na rad svojih kolega i moguću postizbornu koaliciju s Domovinskim pokretom

HDZ-ov ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković većinu svoga gostovanja na N1 televiziji iskoristio je kako bi pojasnio zbog čega su određeni ljudi našli na izbornim listama te zbog čega stranka nije ispunila zakonsku kvotu zastupljenosti žena. Istaknuo je da je sastavljanje lista složen posao u kojem se traže najspremniji i najjači ljudi koji mogu doprinijeti pobjedi na izborima.

“Uvijek je to problem. Imate to što imate, imate prijedlog. Činjenica je da da u mandatu ove Vlade ima dosta žena na istaknutim funkcijama u Europskoj uniji. Sve političke stranke u Hrvatskoj imaju taj problem da je nedostatak žena. Osobno smatram, budući da sam u Vladi uvijek dobro surađivao s ministricama, sa ženama je uvijek puno lakše surađivati nego s kolegama”, istaknuo je Butković.

Inkluzivnost i mudrost

Objasnio je i kako su svoje mjesto na listi našli Miro Kovač, Davor Ivo Stier, Božidar Kalmeta, a pogotovo Stevo Culej, koji se na prošlim parlamentarnim izborima umjesto za Kolindu Grabar Kitarović odlučio okrenuti Miroslavu Škori.

“Ne vidim problem u tim ljudima. Kovač je bio protukandidat, unutarstranački izbori su završili. To je inkluzivnost i mudrost. Svatko ima pravo pogriješiti, ovdje se radi o interesu stranke. Tu idete i pragmatično i tražite najbolje pojedince. To su sve ljudi koji su se afirmirali u stranci. Stevo je emotivan čovjek. On je takav kakav je. Nije nikad radio veliku štetu stranci”, smatra ministar.

Škoro pomaže ljevici

Dodao je da se četiri i pol godine u Vladi bavio isključivo projektima. “Danas spominjati fašizam da je on prisutan u hrvatskom društvu, to je passe priča. To nekome treba, ali mislim da je Hrvatska u 2020. demokratska država. Uvijek ima otvorenih pitanja, ali one ne mogu prevladati u hrvatskome društvu i zasjeniti sve ostalo”.

Prokomentirao je izjavu svog kolege iz resora zdravstva, Vilija Beroša koji je izjavio da bi djeci bilo bolje u domu nego kod istospolnih parova: “To je stvar izbora. Ljudi kojih se to tiče. Nije moje da ja to nekome namećem. To je stvar još uvijek za raspravu”.

O mogućoj postizbornoj koaliciji s Domovinskim pokretom Miroslava Škore, Butković je ponovio mantru koju proteklih dana ponavljaju svi viđeniji HDZ-ovci: “Gospodin Škoro i Domovinski pokret je učinio sve da imamo predsjednika države. Njihov program je pomoći ljevici i mi na to ne možemo gledati kao nešto pozitivno. U ovom trenutku gospodin Škoro nije opcija”.

