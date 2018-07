I PREMIJER PLENKOVIĆ OTPUTOVAO U MOSKVU: ‘Ovo je ogroman dan za Hrvatsku, očekujem pobjedu’

Na pitanje planira li putovati u nedjelju u Moskvu na finale u slučaju večerašnje pobjede premijer je racionalno odgovorio: ‘Polako, korak po korak’.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Sabora Gordan Jandroković uoči puta u Moskvu na polufinalni susret Svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Engleske (20 sati) izjavili su kako očekuju sjajnu atmosferu na stadionu i novi uspjeh “vatrenih”.

“Gordan i ja smo uzeli obje verzije hrvatskog dresa za danas. Očekujem pobjedu, sjajnu atmosferu i još jednu veliku predstavu naših igrača i izbornika. Ovo je zaista ogroman dan za Hrvatsku, hrvatski sport i nogomet. Dva puta u 20 godina zemlja naše veličine je ušla u polufinale, to su uspjesi koje ćemo pamtiti generacijama. Nadamo se pobjedi i finalu. Važno je da pobijedimo, samo se to na kraju broji”, rekao je Plenković.

Na pitanje planira li putovati u nedjelju u Moskvu na finale u slučaju večerašnje pobjede premijer je racionalno odgovorio:

“Polako, korak po korak. ‘Ajmo prvo pobijediti, sve drugo se onda stigne riješiti do nedjelje”.

Predsjednik Sabora podsjetio se na prvi nastup Hrvatske u polufinalu SP-a prije 20 godina u Francuskoj.

“Toliko dobro igraju i zrače pozitivnom energijom da očekujemo još jednu pobjedu. Bili smo ’98 u polufinalu i to je ostalo svima nama trajno uklesano u sjećanje, pričali smo svojoj djeci o tome i njima je to izgledalo kao san. Sada gledam svog 11-godišnjeg sina i nevjerojatna je ta emocija koju svi dijelimo i vjerujemo u pobjedu. Neka budu i penali, glavno da dođemo do pobjede”.