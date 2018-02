I POSLODAVCI NA MUKAMA ZBOG ISELJAVANJA: ‘Imam osjećaj da je nestala cijela generacija, u Hrvatskoj neće imati tko raditi’

Osim radnika koji bolji život traže vani i rada na crno poslodavce muče i prilično besmislene odredbe države.

S jedne strane, iz Hrvatske masovno iseljavaju mladi, ali i čitave obitelji i to ne samo nezaposleni nego i oni koji se nadaju boljem poslu, a s druge strane, mnogi poslodavci koji nude sasvim pristojne uvjete već godinama ne mogu naći radnike.

SEKTOR KOJI VAPI ZA RADNICIMA: ‘Posla ima, ali ni uz tisuću eura plaće – nema ga tko raditi’

Traži astronaute za rad na mješalici





Oni koju su mogli su otišli van, a u Hrvatskoj mahom ostaju ono koji ne znaju raditi, ili bi radije radili na crno. To najbolje zna građevinski poduzetnik koji je šokirao javnost kada je na Facebooku objavio status da “traži astronaute i psihijatre za rad na mješalici”.

Pojasnio je kako mu je dozlogordilo da mu se na oglase za majstore zidare, armirače i drugo javljaju ljudi koji ne znaju raditi.

“Kad čuju za dnevnicu od 400 kuna svi znaju sve, a ne znaju. Sve što je valjalo otišlo je vanka” pojasnio je Zadranin za DW.

Ističe kako i oni koji su otišli znaju požaliti. Javljaju mu se kako spavaju po osmorica u sobicama i rade od jutra do stutra. Što je najgore, tvrdi Zadranin, kada se oduzmu troškovi smještaja i hrane, ispadne im kao plaća u Hrvatskoj. Za sada, mora odbijati poslove jer sposobne radnike jednostavno ne može naći.

Jave mi se samo zbog potvrde

I zagrebački automehaničar već godinama neuspješno pokušava naći radnike. Nudi pristojnu plaću, oglašava se i na burzi, i na Facebooku i na stranici MojPosao, ali uzalud.

“Imam osjećaj da je jedna cijela generacija nestala. Neće imati tko raditi, jednom kad mi odemo u mirovinu“, kaže za Deutsche Welle Nikola Kovačević, vlasnik automehaničarskog servisa Rubor.

“Jednom su mi se preko burze javila dvojica. Jedan nije došao na razgovor, a drugi je došao samo po potvrdu da je bio na razgovoru kako bi zadržao status nezaposlene osobe radi zdravstvenog osiguranja, a novac zarađuje radeći u fušu“, kaže Kovačević kojemu se znalo dogoditi i da se novi ljudi jednostavno ne pojave na dan kada trebaju početi raditi.

Bolje raditi na crno

Rad na crno još je veći problem u građevinarstvu.

“Danas je bolje biti ilegalan, nego legalan. Ako dođe inspektor, ilegalac samo kaže ja neću razgovarati s vama, pokupi se i ode s gradilišta. Ja moram postaviti ploču na gradilište s imenom investitora i izvođača radova i ako nešto ne valja, inspektor odmah piše kazne. Za to vrijeme grupe radnika iz Bosne i Hercegovine nude građevinske usluge u oglasnicima, bez firme, bez OIB-a, bez poreza” dodaje objašnjava zadarski građevinar.

Ovu dvojicu poduzetnika, ali i sve poslodavce raduje najavljeni pojačani lov Vlada najavljuje pojačan lov na rad na crno, a pozdravljaju i povećanje kvota za uvoz radne snage te obrazovanje i usmjeravanje nezaposlenih prema deficitarnim zanimanjima u turizmu.

Ne smije radniku dati ručak, ali smije unajmiti jahtu

No ima i mjera koje su apolutno besmislene. Najbolji primjer je voditelj restorana u Zagrebu koji svojim radnicima ne smije dati ručak. Ako vlasnik restorana u Zagrebu djelatnicima da obrok, to je plaća u naravi, na koju mora platiti sva davanja. Ako istu stvar napravi njegov kolega na moru, sve je u redu. No, paradoksu tu nije kraj – vlasnik zagrebačkog restorana možda ne može bez doprinosa dati radniku plaću, ali zato može uzeti jahtu i njome krstariti po Jadranu.

“Ja želim radniku dati topli obrok, ali sam kažnjen ako to učinim. Ne mogu to provesti ni kao reprezentaciju, ali ako unajmim jahtu na tjedan dana i pravim se da sam poveo poslovnog partnera, to mi se priznaje kao trošak u stopostotnom iznosu”, zaključio je.