I POLICIJSKI SINDIKALIST NAJAVIO ŠTRAJK: ‘Evo što tražimo, a ne daju li nam to, vani će doslovce biti kaos. Zamislite samo kolone na granici…’

Problem štrajka u školama je riješen, ali premijer se dugo opirao povećati učiteljima koeficijente jer je mislio da bi za njima u red brzo mogli stati i drugi nezadovoljni iz istog razloga. Izigrano se sada osjećaju i carinici, i policajci, koji sada kažu: ako ne povećate koeficijente i nama – požalit će te.

Predsjednik Općeg sindikata MUP-a Tomislav Teri gostujući u RTL Direktu kazao je, ako ne postignu dogovor, idu u štrajk.

Traže koeficijent 1,0

“Štrajkom možemo napraviti puno toga. Prije svega mi želimo uspostaviti komunikaciju s predstavnicima Vlade i za sve policijske službenike staviti koeficijent 1,0”, kazao je Teri i dodao:

“Policijski službenik koji radi dolje na terenu u migrantskoj krizi ima plaću od 4200 kuna do 4800 kuna, zavisno od rada vikendom i blagdanom. To je minimalno i stavljeni smo na marginu što se tiče policijske plaće tako da ne znam kako policijski službenik može preživjeti od mjeseca do mjeseca”, rekao je Teri te dodao kako vježbenik prima 0,85 posto od plaće policijskog službenika.

“To je oko 3900 kuna”, rekao je Teri i kazao da policajci imaju najmanji koeficijente u državnoj službi.

“Frustriran sam i ljutit”

“Frustriran sam i ljutit kad vidimo da su profesori svojim sindikatom koji je odradio jako dobar posao uspjeli naći određenu mjeru da se njima povisi traženo. Naši određeni sindikati nisu uspjeli dogovoriti i stvarno smo frustrirani što se tiče dogovora oko podizanja koeficijenta policijskim službenicima”, kaže Teri.

Najavljuje da štrajk mogu organizirati u roku 24 sata:

“Vani će onda doslovce biti kaos. Zamislite da su na granici kolone više od 10 kilometara, zamislite kako će izgledati migrantske rute, a na granici imamo više od 6500 policajaca. U tom periodu će se povećati i broj kaznenih djela i prekršaja na cestama. Može nastati veliki kaos ako se ne postigne dogovor Vlade i sindikata”, poručio je Teri koji je kazao da su u rujnu tražili veće koeficijente, ali dosad nisu dobili odgovor Vlade.

Podsjetio je su potpisali dodatak Kolektivnog ugovoru kroz koji su dobili famozno povećanje osnovice u tri koraka 2+2+2.

“To nije uspjeh sindikata koji bi trebao dogovoriti povišenje plaća, nego nam se to samo vraća od 2010. do 2016. godine što su nam uzeli od 18 do 25 posto plaće”, kazao je Teri.