PITANJE O ŠKORI ISKORISTO DA OPLETE PO PREDSJEDNIKU: ‘Koja je razlika ako huškate i vrijeđate nekome obitelj i kažete nekome da je komunistički gojenac’

‘Kampanja koja se služi lažima, difamacijama, neistinama, vrijeđanjem, huškanjem je neprihvatljiva, ali to nije prvi put da mi to vidimo ovdje sada. Koja je razlika između Škorine retorike i Milanovićeve retorike cijele ove godine’

Predsjednik HDZ-a premijer Andrej Plenković posjetio je danas Splitsko-dalmatinsku, nakon koje ide i u Šibensko-kninsku županiju, kako bi dao podršku kandidatima HDZ-a za župane i gradonačelnike uoči drugog kruga lokalnih izbora. U Splitu će Plenković hvaliti HDZ-ovog kandidatu za župana Blaženka Bobana te kandidata za splitskog gradonačelnika Vicu Mihanovića.

NEVJEROJATNO PRIZNANJE SPLITSKOG ŽUPANA: ‘Ja sam inscenira požar da se ne snima film. Bija je Demien, sotona mala’

BOBAN SADA TVRDI DA NIJE PODMETNUO POŽAR NA FILMSKOM SETU: ‘Ja i ne znam stvarno tko je taj koji je te dvije daske nagorio’

“Zadovoljstvo mi je biti danas u Splitu uoči drugog kruga lokalnih izbora i dati snažnu podršku našem kandidatu za gradonačelnika Vici Mihanoviću i našem kandidatu za župana, Blaženku Bobanu,” rekao je Plenković, zahvalivši i Andru Krstuloviću Opari na dosadašnjem mandatu, prenosi RTL.

“Uvjeren sam da će on sa svojim iskustvom ravnatelja Lučke uprave, čovjeka koji se dokazao u biznisu, koji je bio u gospodarstvu, koji dobro poznaje teme provesti program koji će Split učiniti boljim i kvalitetnijim, rekao je o Mihanoviću. “Bobana građani Splitsko-dalmatinske županije cijene i uvjeren sam da će obnoviti mandat, rekao je Plenković”, dodavši da će obojica imati potporu Vlade Republike Hrvatske. “Nastavit ćemo sa snažnom politikom potpore i Vici Mihanoviću i Blaženku Bobanu”, rekao je Plenković.

Komentirao je i nagađanja o ponovnom uvođenju vojnog roka: “Ministar je krivo shvaćen. Uvođenja obveznog vojnog roka neće biti”, rekao je kratko i jasno Plenković u Splitu.

Upitan misli li da je kampanja koju Domovinski pokret provodi u Zagrebu uvid u kampanju kakvu će voditi na idućim parlamentarnim izborima i protiv HDZ-a.

‘Koja je razlika između Škorine i Milanovićeve retorike’

“Kampanja koja se služi lažima, difamacijama, neistinama, vrijeđanjem, huškanjem je neprihvatljiva, ali to nije prvi put da mi to vidimo ovdje sada. Koja je razlika između Škorine retorike i Milanovićeve retorike cijele ove godine? Ovdje je on govorio da su novinari HRT-a, javnog servisa, plaćenici. Sad čitam vozeći se ovdje da je rekao da ako nekome kažete da je plaćenik, da se to ne može. Koja je razlika? Koja je razlika ako huškate i vrijeđate nekome obitelj, što je on radio meni 2016.? Koja je razlika ako nekome kažete da je komunistički gojenac? Koliko godina taloženja mržnje, gadosti, laži može očekivati tko takvu etiketu dobiva od prevaranta, kao što je taj huškač i prevarant odgovoran za prijavu koja je došla u MVEP i Vladu od strane bugarskog veleposlanstva za napade na troje bugarskih državljana zato što je on govorio nešto na Brdu kod Kranja”, rekao je Plenković. dodajući kako se “Nikada u našim politički jasnom zagovaranju potpore Sjevernoj Makedoniji nismo antagonizirali Bugarsku”

“On dođe jednom i napravi što? Da dođe nota za napadanje bugarskih državljana. To je huškač. Tu bozu prodavati neće hrvatskim građanima”, rekao je Plenković.