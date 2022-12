"Hrvatska u eurozoni i Schengenu - svjetlo u tunelu globalne recesije i nesigurnosti", tema je konferencije "Svijet u 2023." kao četvrtog javnog predstavljanja hrvatskog izdanja globalnog godišnjeg magazina The Economista "World Ahead". Na konferenciji je sudjelovao i premijer Andrej Plenković, koji je tom prilikom dao izjavu medijima.

Očekivano, premijer je komentirao uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Kataru.

“Ako bi moglo biti kao u Rusiji, bilo bi OK. Cijela Hrvatska je uz našu reprezentaciju i uz izbornika Dalića. Sve ovo što su nam priuštili je fascinantan uspjeh jedne sjajne generacije vrlo ozbiljnih i nadarenih igrača koji su sada toliko iskusni i mentalitetno snažni da se vidi da ne postoji samo respekt kod protivničkih igrača kad se igra s Hrvatskom, nego i malo straha”, rekao je Plenković, prenosi N1.

Fascinantnim je ocijenio činjenicu da “Modrić s 37 igra kao da ima 10 manje”, da Livaković brani odlično, a Gvardiol “s 20 godina igra kao da je njemu 37”.

Traži od Grčke da podrže BiH na putu u EU

Vrativši se na političke teme, Plenković je rekao da je pisao grčkim predstavnicima da se podrži dodjeljivanja statusa kandidatkinje Bosni i Hercegovini.

“Mi smo snažno za, nama je BiH prijateljska susjedna zemlja, s kojom želimo imati najbolje odnose, u kojoj Hrvatima želimo da budu potpuno ravnopravni, a najbolje će biti kad cijela zemlja na europskom putu provede reforme. Hrvatska je tu partner koji želi svoj utjecaj iskoristiti do maksimuma. Taj utjecaj, pogotovo nakon Schengena i eura nije mali”, rekao je Plenković.

Govoreći o raspravi o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, Plenković je ponovio da se to treba prihvatiti. “Ja sam objasnio logiku da podržimo sudjelovanje Hrvatske vojske u EUMAM-u. To je mali doprinos u odnosu na ovo što smo dosad dali. Sve su to teme kvazi izgovora koji ne stoje. Ono što stoji je da je Hrvatska zemlja koja je jako dobra s Ukrajinom i koja je dala puno i da je ovo samo nastavak i kontinuitet naše politike”, rekao je Plenković.

Pozvao je oporbu da podrži prijedlog, “ne zato što je HDZ-ov, nego zato što je to logičan slijed i politika zemlje članice Europske unije”.