‘I ON JE TREBAO BITI BIVŠI…’: Građane ispitivali o Plenkovićevoj rekonstrukciji Vlade, slažete li se s njihovim ocjenama?

Što građani misle o rekonstrukciji Vlade, tko je još trebao napustiti Vladu, ali i koga smatraju uspješnim, a koga neuspješnim donosi Dnevnik Nove TV u prvom istraživanju nakon što su prisegnuli nove ministrice i ministri. Istraživanje je provedeno tijekom 19. i 20. srpnja.

Rekonstrukcija zbog pritiska javnosti

Posljednja rekonstrukcija, smatra većina građana, provedena je zbog pritiska javnosti. To misli njih 56 posto. Daleko manje njih, 13 posto, misli da je to zbog pritiska koalicijskih partnera, a njih 12 posto zato što premijer, osobno, nije bio zadovoljan radom ministrica i ministara koji su dali ostavke ili otišli. Ne zna njih 11 posto.

Zanimljivo, 50 posto HDZ-ovih birača misli kako je do zamjena u kabinetu došlo zbog pritiska javnosti, ali i njih 21 posto misli da je premijer bio nezadovoljan radom onih

koji su napustili Banske dvore.

Zemlja je trebala izbore, a ne rekonstrukciju kabineta

Većina građana, točnije njih 56 posto, misli kako je je bilo potrebno raspisati izbore, dok njih 32 posto misli da je dovoljna i rekonstrukcija Vlade. No, 6 posto ispitanika smatra da je sve ministrice i ministre trebalo ostaviti na dužnosti, dok ne zna njih 6 posto.

Za nove izbore su birači svih oporbenih stranaka, i to 86 posto birača Mislava Kolakušića, 73 posto birača SDP-a i 60 posto birača Mosta. Zato je većina, točnije 56 posto birača HDZ-a, ipak za rekonstrukciju, iako je i 24 posto birača vladajuće stranke je za izvanredne parlamentarne izbore.

Jesu li trebali napustiti Vladu?

Gabrijela Žalac otvorila je sezonu afera u Vladi te za nju najviše birača, njih 75 posto, smatra da je trebala otići. Tek 13 posto misli suprotno, a ne zna njih 12 posto. Odmah iza nje je Lovro Kuščević, za kojeg 74 posto birača misli da je trebao otići, dok 11 posto ne misli tako, a njih 15 posto ne zna. Da je Goran Marić trebao otići misli 67 posto birača. Njih 22 posto suprotnog je mišljenja, a 11 posto ne zna. Za odlazak Tomislava Tolušića iz Vlade je 62 posto građana, njih 25 posto je protiv, a ne zna njih 13 posto.

Iako misle da je trebala otići, u skupini „najbolje“ stoji Nada Murganić. Da je trebala otići misli 52 posto građana, njih 29 posto ne misli tako, dok ne zna njih 19 posto. Isto tako, kod ispitanika koji su birači HDZ-a, Gabrijela Žalac i Lovro Kuščević sa 66 posto su na prvom mjestu onih koji su trebali otići. Slijedi Goran Marić s 47 posto te

Tomislav Tolušić s 43 posto, a na posljednjem je mjestu Nada Murganić, za čiji je odlazak 31 posto birača vladajuće stranke.

Tko je još trebao otići iz Banskih dvora?

Od ministrica i ministara u Plenkovićevoj Vladi koji su ostali, 25 posto građana misli da je trebao otići i Milan Kujundžić. Daleko ispod njega, s par postotaka za odlazak

su ostali ministri pa je tako za odlazak ministrice Blaženke Divjak 2 posto ispitanika, kao i za odlazak Zdravka Marića i Marka Pavića. Slijede ostali ministri s 11 posto, a da su svi trebali biti smijenjeni misli 5 posto ispitanika, dok njih 29 posto misli da nitko nije trebao biti smijenjen. Ne zna njih 30 posto.

Tko su uspješni članovi Vlade?

Najuspješnijim članom Vlade građani smatraju ministra Marića. Da je uspješan u svom ministarskom mandatu misli 61 posto ispitanika. Iza njega je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković s potporom od 53 posto ispitanika. Tomo Medved na trećem je mjestu po uspješnosti, ako se pita građane. To misli njih 52 posto.

Da je Davor Božinović uspješan misli 50 posto ispitanika, a za svakog drugog ispitanika je također uspješan i Damir Krstičević. Garija Cappellija uspješnim smatra 48 posto ispitanika, kao i Blaženka Divjak za koju isto misli 48 posto ispitanika. Da je Nina Obuljen Koržinek uspješna misli 42 posto ispitanika, a tek na devetom mjestu s 41 posto je premijer Andrej Plenković. Iza njega je Tomislav Ćorić, kojega uspješnim smatra 37 posto ispitanika, dok 36 posto građana uspješnim ministrom smatra Predraga Štromara.

Slijedi Darko Horvat koji u ovom trenutku može računati na 35 posto potpore kada se mjeri uspjeh u ministarskom mandatu, dok Dražena Bošnjakovića uspješnim smatra

30 posto ispitanika. Na pretposljednjem mjestu liste uspješnih članova Vlade je Milan Kujundžić, kojega uspješnim smatra 26 posto ispitanika, dok je na začelju ove liste

Marko Pavić, kojega uspješnim smatra 18 posto ispitanika.

Tko su ‘nevidljivi’ članovi Vlade?

Zanimljivo, za ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek i ministra graditeljstva i prostornog uređenja Predraga Štromara nije čulo 17 posto ispitanika, dok njih 16 posto ne zna tko je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat.

Tko je za HDZ-ove birače najuspješniji član Vlade?

Zdravko Marić je, ako se pita HDZ-ove birače, najuspješniji član Vlade. Misli to njih 84 posto. S potporom od 80 posto slijedi Damir Krstičević, zatim Tomo Medved s potporom od 77 posto, a na četvrto mjesto dolazi Andrej Plenković, kojega uspješnim smatra 74 posto birača njegove stranke.

Nova Vlada će biti ista kao i prethodna

Većina birača misli da će i ova rekonstruirana Vlada biti kao i prethodna, čak 54 posto ispitanika. Da će Vlada biti bolja misli 25 posto, a lošija 16 posto ispitanika. Ne

zna njih 5 posto. Samo birači HDZ-a su optimisti i misle kako će ova nova Vlada biti bolja. Misli to 53 posto ispitanika koji su birači vladajuće stranke. Zato su oporbeni

birači mišljenja da će ova Vlada biti kao i prethodna.

Premijer i borba protiv kriminala i korupcije – građani to ne vide

Većina građana nije zadovoljna premijerovom borbom protiv klijentelizma i korupcije. Da to ne radi dobro misli njih 67 posto, dok je njih 31 posto zadovoljno njegovim

radom. I u ovom slučaju samo većina HDZ-ovih birača misli da se premijer bori protiv korupcije i klijentelizma.

Inače, istraživanje je tijekom 19. i 20. srpnja 2019. provela agencija IPSOS na uzorku od 600 ispitanika. Pogreška mjerenja je +/-4%.