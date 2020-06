I OBERSNEL REAGIRAO NA ORBANOVU OBJAVU: ‘Pao je ispit iz povijesti. Riječko more nije mađarsko, Rijeka je bila i ostat će hrvatski grad’

‘Riječko more nije mađarsko i Rijeka ne pripada Mađarskoj. Rijeka je bila i ostat će hrvatski grad. Na žalost, očito na to moram podsjetiti i mađarskog premijera Viktora Orbana koji je, nakon što je pao na zemljopisu i kartama, sada pao i ispit iz povijesti’, poručio je gradonačelnik Rijeke Vojsko Obersnel

Na objavu s Facebooka mađarskog premijera Viktora Orbana uz koju je bila i slika spomen.ploče s natpisom na mađarskom jeziku “Rijeka – mađarsko more”, reagirao je gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel.

“Nisam mislio da ću to morati posebno napominjati u 21. stoljeću, ali ipak moram. Dakle, riječko more nije mađarsko i Rijeka ne pripada Mađarskoj. Rijeka je bila i ostat će hrvatski grad. Na žalost, očito na to moram podsjetiti i mađarskog premijera Viktora Orbana koji je, nakon što je pao na zemljopisu i kartama, sada pao i ispit iz povijesti”, poručio je Obersnel u priopoćenju za javnost.

‘Orban uzburkava nacionalističke tlapnje’

“Povijest Rijeke pod Ugarskom vlašću kompleksna je kao uostalom cijela povijest Rijeke tijekom koje su ovaj grad svojatale i svojim proglašavale brojne carevine, kraljevine i države. I dok neki, kao mađarski premijer, selektivnim tumačenjem povijesti žele samo uzburkati nacionalističke tlapnje o vlastitoj veličini, Rijeka je davno naučila i odlučila da će tu burnu i nimalo laganu povijest pretvoriti u svoju najveću vrijednost.

Nismo tu povijest ni krojili niti prekrajali nego ju prihvatili kao svoju, riječku, poštujući sve ljude koji su pridonijeli napretku grada bez obzira na njihovu nacionalnost.

Ugarsku vladavinu u Rijeci danas zato na pamtimo samo kroz “Riječku krpicu” nego ju prvenstveno promatramo kroz ostavštinu u arhitekturi Rijeke, kroz činjenicu da dio riječkog lukobrana nosi ime Gábora Barossa kao i u svjetlu razgovora o budućem uvođenju novih predmeta o mađarskoj povijesti, kulturi i jeziku na Sveučilište u Rijeci.

‘Okrenuti smo budućnosti, ali ne damo da nam kroje povijest’

Rijeka je danas moderan, europski, multikulturalni grad, Luka različitosti u kojem je upravo kulturno nasljeđe brojnih manjinskih naroda, pa i Mađara koji ovdje žive i rade, postalo jedna od glavnih okosnica projekta Rijeke – Europske prijestolnice kulture.

Mi smo u Rijeci okrenuti budućnosti, ali nećemo dozvoliti da nam netko nanovo i za svoj račun pokušava krojiti povijest”, stoji u priopćenju gradonačelnik Rijeke Vojk Obersnel.

