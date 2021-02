I NJEMAČKA JE IMALA ‘TRI MAJMUNA’: Kultni pub zabranio ulaz Angeli Merkel, ali ona nije kukala da je to fašizam

U videozapisu vlasnici su Angeli Merkel i ostalim političarima poručili ‘da se svinjskoj koljenici iz njihove kuhinje više ne nadaju’

U Hrvatskoj se već danima ne prestaje pričati o potezu riječkog kafića “Three Monkeys” čiji je vlasnik Tomislav Kovačević zamolio članove i simpatizere HDZ-a da ne dolaze u njegov kafić. Kako je objasnio, učinio je to iz bunta prema politici vladajućih.

Uslijedila je burna rasprava u koju se uključio i sam državni vrh. Premijera Andreja Plenkovića cijela je situacija do te mjere zasmetala da se danima nije prestajao preko medija svađati s vlasnikom kafića, a cijelu je stvar nazvao “fašizmom”.

“Ovaj u Tri majmuna je eklatantan primjer rasizma i fašizma”, poručio je premijer u ponedjeljak. I to mu nije bio jedini istup vezan uz “Tri majmuna”, samo nekoliko sati kasnije izjavio je:

“Ovo je vrlo jasan primjeri koji dobiva odjek, znate kako – tako da ga mediji prenesu. I što ćemo mi sada? Šutjeti na to? Koji je idući korak? Prvo pucamo, onda nakon toga ne puštamo u kafiće, što je treći korak? Kad netko ode tu u šetnju da ga netko s letvom po glavom lupi? To ne može. To je poanta. Moramo stvari nazvati onakvima kakve jesu. Ovo je šovinizam i rasizam. Koji je idući korak, možete i sami zaključiti.”

Nije Hrvatska jedina zemlja u kojoj je kafić zabranio ili pak pokušao zabraniti ulaz nekim političarima, članovima stranaka, pojedincima…Kultni berlinski pub ‘Ständige Vertretung’ (Stalno predstavništvo) njemačkoj je kancelarki Angeli Merkel, ministru financija Olafu Scholzu i ostalim vodećim političarima zabranio ulaz zbog mjera zatvaranja svih ugostiteljskih objekata koje su stupile na snagu još početkom studenoga.

Podsjećali su tada kako podaci ukazuju na to da je u restoranima koronavirusom zaražen vrlo malen broj ljudi, no da su ti ugostiteljski objekti unatoč tomu na udaru novih mjera u Njemačkoj te podsjetili da ova industrija zapošljava oko dva i pol milijuna ljudi:

“Neki od tih istih političara odlučili su ponovno zatvoriti restorane i zabraniti nam rad. Njih odmah stavljamo na crnu listu. Neće nam biti drago uslužiti kancelarku Angelu Merkel, ministra financija Olafa Scholza, avarskog premijera Markusa Sodera, gradonačelnika Berlina Michaela Müllera”, rekli su, pozivajući svoje kolege da se pridruže njihovu potezu.

U videozapisu poručili su Angeli Merkel i ostalim političarima “da se svinjskoj koljenici iz njihove kuhinje više ne nadaju”.

I kako je cijela priča završila? Prozvana Angela Merkel nije se osvrtala na stav ovog puba.