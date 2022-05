lanovi vladajuće koalicije SDSS i HSLS podržali su petak o SDP-ovu Zakonu o pobačaju, a Dragana Jeckov i Darko Klasić pojasnili su da je to za njih "ideološko pitanje" i da ženama treba omogućiti pravo na izbor, ali ne vjeruju da će to narušiti odnose u koaliciji. "Klub SDSS-a glasao je za taj zakonski prijedlog zato što je to za nas ideološko pitanje i zato što smo na strani izbora prava žena na izbor i brigu o reproduktivnom zdravlju", rekla je Jeckov.

Naglasila je da su u tom zakonskom prijedlogu prepoznali kako se najvećim dijelom govori o prevenciji neželjenih trudnoća, o prevenciji i brizi o reproduktivnom zdravlju, a istovremeno se ukazalo na ono što se u Hrvatskoj događa. "Iako postoji dobar zakonski okvir koji je sada na snazi, ipak imamo situaciju da se ne provodi, što dokazuje činjenica da svaki godine 200 žena odlaze u Sloveniju i traže mogućnost da tamo obave pobačaj", kazala je SDSS-ova zastupnica.

To je, kako je ocijenila, vrlo alarmantno i svakako nas treba opametiti i upozoriti da imamo problem. "Očigledno je da treba poraditi na brizi o zdravlju žena i dati im mogućnost da samostalno odluče o svom tijelu... Briga o zdravlju žene te prevenciji i dostupnosti pobačaja je nešto što treba biti nadstranačko pitanje i nešto o čemu žena treba sama promisliti", poručila je.

Jeckov (SDSS): Uvijek će postojati 'neki Most'; Bez brige, koalicija nije u pitanju

Upitana kako bi SDSS glasao da desna oporba nije bila protiv i da su bili 'jezičac na vagi', odgovorila je da je za njih, kao manjinsku stranku, briga o ženskim pravima prioritetna.

„Teško mi je zamisliti takvu situaciju budući da je riječ zaista o ideološkom pitanju na kojem dobar dio desno orijentiranih egzistira, a što bi bilo, kad bi bilo, sada mi je teško reći, ali mi u SDSS-u nemamo problem s jasnim iznošenjem svojih stavova”, rekla je Jeckov.

Ne očekuje da će im premijer Plenković, kao članovima vladajuće koalicije, zamjeriti glasanje za SDP-ov prijedlog jer, kaže, to što smo u koaliciji ne znači da svi mislimo na isti način. Imamo pravo o nekim pitanjima misliti drugačije, naglasila je.

Na pitanje je li im Most kao osigurač da zakon neće proći omogućio da glasaju 'za', odgovorila je da će „uvijek postojati neki Most”. Budite bez brige, koalicija nije u pitanju, poručila je, najavivši da će na koaliciji postaviti pitanje reproduktivnog zdravlja žena, a kada pred njih bude došao zakonski prijedlog vladajućih koji će riješiti ova pitanja, SDSS će ga podržati.

'Nema trgovine ni pogađanja'

Darko Klasić (HSLS) pojasnio je da SDP-ov zakon ima nekih nedostataka, ali da su "prevagnule su bitne stvari u zakonu" i zato su ga podržali. „Na ideološkim pitanjima nema nekakve trgovine ni pogađanja. Politikom koju zastupa HSLS ne možemo trgovati i ovako bismo glasali bez obzira na to kako je Most glasao”, naglasio je.

"Naš većinski partner to uvažava, kao što je i do sada u slučajevima kada smo imali svoj stav", kazao je Klasić izrazivši uvjerenje da će se taj zakon u ovom mandatu donijeti. Koliko vidim, dodao je, HDZ radi na tom zakonu i očigledno ima nekih prijepornih pitanja koje moraju riješiti da bismo usuglasili zakon. Klasić je dodao da Zakon o pobačaju za HSLS ipak nije toliko krucijalno pitanje da bi njime uvjetovali svoju podršku u koaliciji

Osim SDSS-a i HSLS-a koji su bili 'za' SDP-ov zakon, 'suzdržani' iz vladajućih redova su bili Silvano Hrelja (HSU), Predrag Štromar (HNS) i nekoliko manjinskih zastupnika.