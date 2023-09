Bliži se superizborna godina, a sudeći po aktivnostima političara, naročito oporbenih, predizborna kampanja već uvelike traje. I u Francuskoj se bliže izbori za Senat, a tamošnja političarka Juliette de Causans i kandidatkinja na izborima, našla se na udaru kritika jer je značajno doradila fotografiju sebe koju je stavila na svoje promotivne plakate. I nije se ni potrudila to negirati. Ponosno je istaknula kako je posegnula za digitalnim alatima kako bi svojoj stranci priskrbila veću potporu.

'Treba imati mjeru u svemu'

A što o tome kažu naši političari.

"Imamo jednu narodnu poslovicu koja govori što je slano nije ni mački drago, ako je previše to je kontraproduktivno", kazao je SDP-ovac Arsen Bauk za RTL Danas.

"Stara rimska poslovica vrijedi i ovdje: Treba imati mjeru u svemu", smatra Dalija Orešković.

Neki su priznali kako su u ranijim kampanjama također posegnuli za Photoshopom. Jedna od njih je i Anka Mrak Taritaš.

"Odlučili smo se za photoshop i pogriješili smo. Trebali smo pričekati", kazala je Mrak Taritaš o svojem "popravljanju" slike te dodala da žali što je koristila popularni alat.

'Danas je to doslovno u par klikova'

Photoshopu, raznim alatima uljepšavanja, nisu mogli reći ne ni drugi političari. Bilo je tu mnogih, od Vesne Pusić, Radimira Čačića, Vesne Škare Ožbolt, ali i najpopularnije bivše političarke u virtualnom svijetu - Kolinde Grabar-Kitarović, iako ona nikad nije priznala da uljepšava svoje fotografije.

"Prije si trebao imati stručnjaka za fotošop, a danas je to doslovno u par klikova. To svi sad rade, možda netko to radi iz znatiželje, zanima ih kako bi izgledali drugačije. Možda bih ja napravio fotografiju s dugom plavom kosom. Na kraju dana političari su osobe koje moraju zastupati određene stavove i koji trebaju voditi državu, nekako je sekundarno kako izgledaju u tom poslu", kazao je za RTL Željko Riha, stručnjak za društvene mreže.

Grmoja: Meni ni retuširanje ne može pomoći

Na eventualne popravke na propagandnim plakatima mnogi nisu ostali imuni.

"Bio sam jednom na plakatu na izborima za župana splitsko dalmatinske županije i nisam tada primijetio da su me retuširali. Ali što sad ako ispadne da je netko na tom plakatu korigirao to je napravio bez mog znanja i bez da me pitao, možda bih mu i odobrio", tvrdi Bauk.

"Izgledate nešto bolje nego što izgledate u stvarnosti, ali ovakvima poput mene ni retuširanje ne može pomoći", skromno priznaje mostovac Nikola Grmoja.

Uvijek ima onih koji odlučno poručuju kako ne žele biti fotošopirani.

"Ja vam se s tim uopće ne bavim. Čak ni ne idem u frizera, što ljudi mogu vidjeti, mislim da čovjek mora samo pristojno izgledat. Nisam se s tim bavila niti bi dozvolila da se netko tako igra sa mnom, niti se profesionalno šminkam", tvrdi ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.