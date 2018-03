I NAJBLIŽI BERNARDIĆEV SAVEZNIK POLAKO DIŽE RUKE OD NJEGA: ‘Nisu mi jasne neke njegove izjave’

Beljak je potvrdio da se čuo s predsjednikom SDP-a te kazao kako mu je rekao da mu nisu jasne neke njegove izjave.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić za vrijeme jučerašnjeg boravka u Istri prozvao je praktički cijelu oporbu, osim HSS-a. Predsjednika IDS-a Borisa Miletića izravno je optužio da je glasnogovornik premijera Andreja Plenkovića.

Bernardić je rekao da su se na Istanbulskoj konvenciji razotkrili mnogi u Hrvatskoj, prije svega oni koji su bili spremni podržati premijera Plenkovića u naumu da falsificira Konvenciju.

BERNARDIĆ: ‘HDZ želi u tihoj suradnji s IDS-om preuzeti Istru’



Što se to događa unutar opozicije u HRT-ovoj emisiji “Tema dana” komentirali su potpredsjendik IDS-a i gradonačelnik Pazina Renato Krulčić, čelnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš i čelnik HSS-a Krešo Beljak.

Krulčić smatra da je Bernardićeva izjava o tome da je Miletić glasnogovoronik Plenkovića zbunjujuća, posebno biračima SDP-a nego IDS-a. “Bitno je da su IDS, GLAS i Pametno jedan blok koji sigurno neće koalirati s desnim opcijama. Ova je poruka tim čudnija što dolazi iz Umaga, gdje je SDP koalirao s HDZ-om. Jedini blok koji danas želi ponuditi nešto novo, vjerodostojno i dugoročno je Amsterdamska koalicija koja sigurno neće koalirati s desnim opcijama”, dodao je Krulčić. “Mi komuniciramo sa svim partnerima ili s našim potencijalnim partnerima. Mislim da je bitnije govoriti danas o onome što nas očekuje, a to je formiranje jednog jakog socijalno-libaralnog bloka koji bi preuzeo odgovornost za upravljanje ovom državom”, rekao je.

Nedopustive izjave

Beljak je potvrdio da se čuo s predsjednikom SDP-a te kazao kako mu je rekao da mu nisu jasne neke njegove izjave. “Čovjek koji sebe vidi kao lidera opozicije, a lider najjače opozicijske stranke bi trebao pretendirati biti čelnikom opozicije, sebi ne može dopustiti takve izjave. Koalicijski potencijal koji je SDP do jučer imao, ovom Bernardićevom izjavom je izgubio”, dodaje Beljak.

“Doista ne mogu ulaziti u razloge njegove izjave, ali se ja nikako ne slažem s tom izjavom i smatram da je vrlo štetna za opoziciju, a da je dobra za HDZ”, napomenuo je predsjednik HSS-a.

“Da je HSS htio biti u koaliciji s HDZ-om, mogao je. Sve nam se nudilo na stolu prije godinu dana, ali smo vrlo jasno rekli da koalicija s HDZ-om ne dolazi u obzir”, kaže šef HSS-a.

“Mi ne bismo podupirali protjerivanje diplomata, kupnju starih kanta umjesto aviona, pa smo u tom kontekstu bliži onima koji razmišljaju slično nama, a to su GLAS, IDS i Pametno”, kazao je to Beljak odgovarajući na pitanje je li HSS trenutačno bliži SDP-u ili Amsterdamskoj koaliciji.

Najviše koristi ima HDZ

Na dodatno pitanje je li Bernardić najnovijim izjavama na određeni način izgubio kredibilitet da bude lider, čelnik oporbe, Beljak je kazao kako smatra da se to ipak nije dogodilo. “SDP je i dalje najjača stranka oporbe. Ja nisam član SDP-a, već sam predsjednik HSS-a. U skladu s tim, ponovit ću da opozicijske stranke trebaju naći zajedničke temelje kako bi se borili protiv ove nenarodne vlasti. Svako mrvljenje opozicije, izjava opozicijskog čelnika koji ide u tom smjeru – koristi HDZ-u”, istaknuo je Beljak.

Komentirajući Bernardićevu izjavu Anka Mrak Taritaš kaže da je potrebno sve raščlaniti i definirati o čemu je riječ.

“Bernardić je na čelu najjače oporbene stranke. Njegova jučerašnja izjava je ozbiljna. Što ju više slušam, to više shvaćam ozbiljnost te izjave. On je trebao kroz tu izjavu ne napadati Amsterdamsku koaliciju. Ne treba tražiti probleme u oporbi. Trebao je kao čelnik najjače oporbene stranke pitati HDZ što to on radi, kuda vodi ovu zemlju. A sada premijer mirno gleda što se događa u oporbi. Njemu je najbolje da uopće ne napada oporbu kada ima na čelu oporbene stranke gospodina Bernardića”, rekla je među ostalim Mrak Taritaš.