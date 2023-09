Zanimljivo je što današnjem aktualnom prijepodnevu Hrvatskog sabora nisu prisustvovala tri ministra koji se posljednjih tjedana vežu uz afere. Kako piše Danas.hr, nije bilo ni ministra Marija Banožića.

"Nitko od troje ministara, koji su se našli u aferama proteklih tjedana nisu bili u na aktualcu. Banožić je bio na sastanku Ramstein grupe. Ministar Grlić-Radman, koji je krivo popunio imovinsku karticu, od vikenda je u SAD-u, a ministrica poljoprivrede, čija se ostavka traži zbog eutanazije svinja uslijed svinjske kuge, u Bruxellesu je", kazala je RTL-ova reporterka Ana Mlinarić.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković podijelio je 55 opomena, a od njih - čak 20 zastupnika dobilo je po tri opomene i bilo im je zabranjeno do kraja dana govoriti.

Zbog izostanka tri ministra koja su bili na službenom putovanju, Arsen Bauk rekao je da je to prijepodne, a ne aktualno prijepodne. Moguće je da bi se na tapeti našao i ministar Tomo Medved jer ni on nije dobro ispunio imovinsku karticu - nije unio naslijeđe 11 pašnjaka i oranica.

'Pridružio se nizu dužnosnika...'

"Iz njegova ministarstva su rekli da je došlo do zabune, tako se i Medved pridružio nizu dužnosnika koji su proteklih dana mediji otkrivali pogrešno ispunjene kartice, namjerno izostavili su ili jednostavno bili nemarni prema zakonu", kazala je Ana Mlinarić.

Kako piše Telegram, Medved u svoju imovinsku karticu nije unio suvlasništvo nad 15 nekretnina u katastarskoj općini Cetingrad kod Slunja. Riječ je o jedanaest oranica, dva pašnjaka i dvije livade u kojima ima suvlasničke udjele s ostalim članovima obitelji Medved – Ivanom, Miodragom, Markom i Antom. Kako je vidljivo iz zemljišno-knjižnih izvadaka, Tomo Medved stekao je udjele u zemljištima još 14. lipnja 2021. godine, i to rješenjem o nasljeđivanju. Iako se radi o manjim udjelima, ministar ih je, prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, svejedno morao unijeti u imovinsku karticu. U karticama koje je predao za 2021. i 2022. godinu tih nekretnina nema.

Danas se u Saboru, između ostalog, spominjao i HEP, ali i pitanje do kada će premijer odolijevati napadima zbog afere "plin za cent".

"To je tipičan modus operandi Plenkovića, ranije smo to viđali s bliskim suradnicima i ministrima. On odugovlači sa svojim odlukama, brani ih do zadnjega i s mjesecima zakašnjela razrješuje suradnike. Ili, pak kao u slučaju bivšeg ministra Lovre Kuščevića, čeka da odu sami. Poznata je i rečenica 'odlazim jer sam teret strancić'", zaključila je RTL-ova reporterka.