I LIKA SE POČELA TRESTI: Zabilježen potres nedaleko od Otočca magnitude 2,8 po Richteru

Seizmološka služba Republike Hrvatske zabilježila je u petak u 17:22 slab potres s epicentrom 13 kilometara sjeveroistočno od Otočca. Magnituda potresa iznosila je 2.8 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV (tri do četiri) stupnja EMS ljestvice.

Europski mediteranski seizmološki centar naveo je kako je taj potres deveti koji je u proteklih 71 sat zabilježen u Hrvatskoj.

Felt #earthquake (#potres) M2.6 strikes 5 km SW of #Ogulin (#Croatia) 5 min ago. Please report to: https://t.co/QDWWsblZh2 pic.twitter.com/Kd4qbmWwxP

— EMSC (@LastQuake) April 23, 2021