PRISTIŽU NOVI PODACI PO ŽUPANIJAMA: U Istri virus ušao u dom za starije, HDZ-ovac Bačić jako nahvalio Capaka

Dok u Hrvatskoj epidemiološka slika iz dana u dan varira, brojne svjetske zemlje, pa tako i Kina, inače izvorište zaraze bilježe porast broja novozaraženih osoba, dok istovremeno američki predsjednik Donald Trump, ohrabren ulaskom Moderne i Pfizera u treću fazu testiranja cjepiva protiv COVIDA-19, tvrdi kako će ono biti dostupno do kraja godine

U Hrvatskoj su jučer zabilježene 24 novooboljele i tri preminule osobe

Predstavljena je aplikacija za praćenje “Stop COVID-19” i nove epidemiološke preporuke

Moderna i Pfizer ušle u treću fazu testiranja cjepiva, Trump uvjeren da će ono biti dostupno do kraja godine

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Nema novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

10:00 – Prema podacima epidemiološke službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, danas nema novooboljelih osoba. Trenutno su na području 32 aktivna slučaja i 118 izliječenih. U KBC Rijeka su trenutno smještene dvije osobe dok je 30 osoba u izolaciji u vlastitom domu/na kućnom liječenju.

HDZ-ov Bačić nahvalio Capaka

9:58 – Šef Kluba HDZ-a, Branko Bačić, nakon sastanka u Saboru odgovarao je na novinarska pitanja o koronavirusu. Potvrdio je da još nije instalirao aplikaciju za praćenje zaraženih te podsjetio da je o tome govorio još u ožujku.

“Na dobrovoljnoj je bazi u ovom trenutku, ovih dana ćemo posvetiti tome malo više pažnje. Mislim da se ne bismo trebali bojati toga da građani mogu vidjeti ako su u blizini nekoga zaraženog”, rekao je Bačić i pritom nahvalio Krunoslava Capaka:

“Brojke tijekom proteklih pet mjeseci govore da i on i njegova ustanova i cijeli Stožer taj posao obavlja jako dobro. Ima punu potporu nas u vladajućoj većini i Vladi”, rekao je Bačić.

Plenković instalirao aplikaciju: ‘Zasad ne radi ništa posebno’

9:54 – Premijer Andrej Plenković prije jutrošnjeg sastanka Kluba HDZ-a susreo se s novinarima koji su ga upitali je li instalirao aplikaciju za praćenje zaraženih koronavirusom.

Kaže kako ima aplikaciju. “Jesu mi je instalirali. Zasad ne radi ništa posebno”, rekao je Plenković.

Dvoje novozaraženih i jedna preminula osoba u Vukovarsko-srijemskoj županiji

9:46 – “U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8 sati, u posljednja 24 sata su dve nove pozitivne osobe na COVID-19 (po jedna iz Tovarnika i Starih Mikanovaca). U posljednja 24 sata, jedna osoba je preminula od COVID-19 bolesti.

Ukupan broj oboljelih osoba od početka epidemije je 368, od kojih je 160 osoba izliječeno, a 3 osobe su preminule. Trenutno je u županiji 10 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 135 osoba, te je ukupno testiranih do sada na području županije 5146. U samoizolaciji na području županije su 622 osobe.

Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji pozitivno je 18 zdravstvenih radnika (5 liječnika, 8 medicinskih sestara/tehničara, 3 druga zdravstvena radnika i 2 nezdravstvena radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 47 radnika (8 liječnika, 13 medicinskih sestara/tehničara, 20 drugih zdravstvenih radnika i 6 nezdravstvenih radnika)”, priopćili su iz tamošnjeg stožera.

U Istri troje novozaraženih

9:03 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 181 uzoraka briseva na covid-19, od kojih su tri pozitivna. Kod dvije osobe radi se o bliskom kontaktu s pozitivnom osobom. Jedna od novozaraženih osoba je korisnica Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula.

U tijeku je epidemiološka obrada, poduzimanje preventivnih protuepidemijskih mjera i uzimanje uzoraka. Izliječene su 22 osobe. U mjerama samoizolacije nalazi se 293 osoba”, priopćili su iz istarskog stožera.

Nema novozaraženih u Požeško-slavonskoj županiji

8:48 – “U Požeško-slavonskoj županiji trenutno ima 21 aktivni slučaj zaraze korona virusom (COVID-19), sve osobe se nalaze u kućnoj izolaciji. U samoizolaciji se nalazi 17 osoba. Ukupno je testirano 3621 osoba. Na posljednjem testiranju bio je 81 uzorak, svi uzorci su negativni. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba”, priopćili su iz tamošnjeg stožera.

Nema novooboljelih u Virovitičko-podravskoj županiji

8:47 – Na području Virovitičko-podravske županije nema novozaraženih osoba od COVID-a 19, pa je broj trenutno aktivno zaraženih od korona virusa – petnaest, izvijestili su iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije. U posljednja 24 sata, uzeti su uzorci od 22 osobe, rezultati su im bili – negativni. Broj testiranih, na području VPŽ, od početka epidemije je 2.057. Podsjetimo, od početka epidemije COVID-19, na području Virovitičko-podravske županije, 28 osoba je zaraženo korona virusom. Od toga, petnaest ih je trenutno aktivno, dvanaestero se oporavilo, a jedan muškarac je preminuo.

Kinezi četiri dana zaredom bilježe rast broja novozaraženih

7:10 – Kina je u ponedjeljak zabilježila rast broja novih slučajeva zaraze koronavirusom četvrti dan za redom, uslijed najagresivnijeg povratka bolesti covid-19 u tu zemlju u više mjeseci. Kineske zdravstvene vlasti u utorak su izvijestile da je dan ranije, u ponedjeljak 27. srpnja, zabilježeno 68 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Time je broj novozaraženih u Kini porastao četvrti dan za redom, uključujući i prvi put u nekoliko tjedana dva nova slučaja u Pekingu.

Ta se zemlja našla suočena s najagresivnijim povratkom bolesti covid-19 u više mjeseci, uslijed pojave zaraze u udaljenoj zapadnoj pokrajini Xinjiang te odvojenog žarišta na sjeveroistoku. Od novih slučajeva, 57 ih je zabilježeno u Xinjiangu, ističe se u priopćenju Nacionalnog povjerenstva za zdravlje. U ponedjeljak je i sjeveroistočna pokrajina Jilin zabilježila dva nova slučaja, prve od svibnja, dok je sjeveroistočna pokrajina Liaoning izvijestila o šest novih slučajeva.

Želeći zaustaviti novu epidemiju, vlasti su testirale milijune ljudi na covid-19, no virus se već počeo širiti. Tako su dva nova slučaja zabilježena i u Pekingu, što je prva pojava bolesti u glavnome gradu u preko tri tjedna. Do ponedjeljka je u Kini potvrđeno ukupno 83.959 slučajeva zaraze, izvijestile su zdravstvene vlasti. Broj umrlih od covida-19 i dalje je 4.634.

Moderna i Pfizer ušle u treću fazu testiranja cjepiva

7:10 – Tvrtke Moderna Inc i Pfizer Inc objavile su u ponedjeljak da su ušle u treću fazu testiranja cjepiva za covid-19 na po 30 tisuća sudionika, koja bi mogla omogućiti dobivanje odobrenja od regulatornog tijela te raširenu uporabu do konca ove godine. Riječ je o prvim studijama kasne faze pokusa koje su dobile podršku od Trumpove administracije s ciljem ubrzavanja razvoja mjera suzbijanja novog koronaviriusa, što je učvrstilo nade da će učinkovito cjepivo zaustaviti pandemiju.

Oba kandidata za cjepivo oslanjaju se na novu tehnologiju koja omogućuje brži razvoj i proizvodnju nego tradicionalne metode proizvodnje cjepiva, ali nemaju dugo razdoblje praćenja. Takozvano mRNA cjepivo “uči” imunološki sustav prepoznati i neutralizirati koronavirus oponašanjem njegove površine.

Moderna je od američke vlade za razvoj cjepiva dobila gotovo milijardu dolara. Pfizer je s američkom vladom potpisao oko dvije milijarde dolara vrijedan sporazum o prodaji cjepiva za 50 milijuna ljudi, pokaže li se da je učinkovito. Trenutno se u različitim fazama razvoja nalazi više od 150 potencijalnih cjepiva za koronavirus, od čega se s dvadesetak već provode klinička ispitivanja na ljudima.

Ravnatelj američkog Nacionalnog zdravstvenog instituta (NIH) Francis Collins rekao je da bi Moderna, nakon i ako se cjepivo pokaže sigurnim i učinkovitim, mogla imati spremne desetke milijuna doza. Pfizer je priopćio da bi, ukoliko testiranje bude uspješno, mogao već u listopadu zatražiti odobrenje regulatora te do kraja godine isporučiti cjepiva za 50 milijuna pacijenata.

Pfizer planira do konca 2021. proizvesti oko 1,3 milijardi doza cjepiva, dok Moderna, po riječima izvršnog direktora Stephanea Bancela, cilja na proizvodnju 500 milijuna do jedne milijarde doza godišnje, počevši od 2021. Anthony Fauci, vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti, kazao je kako su rezultati testiranja u Moderni mogući čak i prije studenoga.

Privremena bolivijska predsjednica oporavila se od COVIDA-19

7:10 – Privremena bolivijska predsjednica Jeanine Anez izjavila je u utorak da se oporavila od koronavirusa te da se vratila na posao. “Od srca vam hvala na ljubavi i podršci za vrijeme moje bolesti od koronavirusa”, napisala je Anez na Twitteru. “Bolivijci su divna obitelj. Krećemo dalje”.

Anez (52), bivša konzervativna senatorica koja je zamijenila lijevog predsjednika Eva Moralesa nakon što je odstupio u studenome 2019., objavila je 9. srpnja da je pozitivna na koronavirus te da se povlači u predsjedničku rezidenciju u izolaciju. Nekoliko dužnosnika bolivijske vlade, među kojima i ministar zdravstva, testirano je pozitivno na koronavirus. Prema najnovijim podacima, ta južnoamerička zemlja s 11 milijuna stanovnika ima ukupno 69.429 zaraženih te 2.583 umrlih od covida-19. Anez je kandidatkinja na nadolazećim predsjedničkim izborima koji su uslijed pandemije pomaknuti na 18. listopada.

Trump tvrdi da će cjepivo biti gotovo do kraja godine

7:10 – Američki predsjednik Donald Trump nosio je u ponedjeljak kiruršku masku i govorio o mogućnosti da se do kraja godine razvije cjepivo za koronavirus, dok je birače u Sjevernoj Karolini pokušavao uvjeriti da dobro upravlja koronakrizom. Trump, čija je popularnost posljednjih mjeseci u padu jer mnogi Amerikanci vjeruju da loše vodi pandemijsku krizu, promijenio je svoj dosadašnji ležerni pristup prema zarazi koronavirusom.

“Vjerujem da će svi Amerikanci napraviti pravu stvar, ali snažno savjetujemo da se osobito, osobito usredotoče na održavanje socijalne distance i osobne higijene, da izbjegavaju masovna okupljanja i barove, te da nose maske tamo gdje je to potrebno”, rekao je Trump tijekom obilaska tvornice Fujifilma u Morrisvilleu u Sjevernoj Karolini u kojoj se provodi dio istraživanja za novo cjepivo. Tijekom obilaska postrojenja nosio je masku. “Čuo sam jako pozitivne stvari. Do kraja godine, mislimo da smo na dobrom putu da u tome i uspijemo”, rekao je američki predsjednik govoreći o razvoju cjepiva protiv koronavirusa.

Sjeverna Karolina jedna je od američkih saveznih država u kojima je borba između republikanskog predsjednika i demokratskog kandidata Joea Bidena krajnje neizvjesna, i u kojima će se odlučiti pobjednik predsjedničkih izbora u studenome. Trump je na izborima 2016. tijesno pobijedio u Sjevernoj Karolini, no sada u to državi zaostaje za Bidenom sedam postotnih bodova.

Od jeseni ograničavanje okupljanja, uvedena aplikacija i nove epidemiološke mjere

Jučer – Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak jučer je poručio kako se intenzivno razmišlja o ograničavanju okupljanja na jesen, dodavši kako je povećani broj oboljelih posljedica popuštanja restriktivnih mjera. Istodobno, u Ministarstvu zdravstva predstavljena je i mobilna aplikacija “Stop COVID-19” za praćenje kontakata oboljelih od koronavirusa. HZJZ je revidirao svoje epidemiološke upute koje možete pročitati OVDJE.

Ministar Beroš je pak kazao da će, ako se stanje pogoroša, spomenuta aplikacija postati obvezna. “Ukoliko se stanje pogorša, ne samo da će ova aplikacija postati obavezna nego će i drugi niz mjera postati normalna okolnost. Reagirat ćemo na pojedinu situaciju adekvatnim mjerama. Reagirali smo i do sada na takav način. Nadam se da ćemo u nastavku znati reagirati na pravi način”, rekao je Beroš. Opširnije o tome možete pročitati OVDJE.