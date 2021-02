NETKO JE NAPRAVIO I JANDROKOVIĆEV LAŽNI PROFIL; Na Facebooku se upucavao ženama: ‘Pozdrav, ljepotice…’

Bojan Glavašević, Davor Božinović i Gordan Jandroković žrtve su prevaranata koji su na društvenim mrežama izradili lažne profile s njihovim imenima

Nakon što je jutros potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova i načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite, Davor Božinović na svom Twitteru objavio da se pojavio njegov lažni profil te da s njime nema nikakve veze, slična se stvar dogodila i predsjedniku Sabora, Gordanu Jandrokoviću na Facebooku.

POJAVIO SE LAŽAN PROFIL DAVORA BOŽINOVIĆA: Oglasio se i sam Ministar: ‘Želim samo svima skrenuti pažnju…’

Pojavio se lažni profil na društvenim mrežama koji se predstavlja u moje ime. Želim samo svima skrenuti pažnju kako je ovo pravi osobni profil, a ni sa jednim drugim nemam veze. — Davor Božinović (@DavorBozinovic) February 10, 2021

“Dragi Facebook prijatelji i pratitelji, netko je napravio lažnu stranicu predstavljajući se u moje ime i koristeći iste fotografije. Za vašu informaciju to nisam ja, to nema veze sa mnom niti su to moje poruke. Predsjedam Saborom i pitam se kakav si ti to lik da želiš biti ja?!”, napisao je Jandroković na svom pravom profilu.

‘EVO ŠTO SABOR UČINI OD ČOVJEKA’: Jandroković objavio sliku prije i poslije… Pa ovo nisu istine!

No, “lažnjak” je nekome očito poslužio da se u Jandrokovićevo ime ohrabri i pozove žene na druženje uz prigodne epitete, piše RTL.

U nedjelju je isti problem prijavio i oporbeni zastupnik Bojan Glavašević. “Dragi svi, izgleda da je netko napravio lažnu stranicu s koje piše komentare pretvarajući se da sam ja. Čak su uzeli fotografije s ove stranice. Uvijek moramo biti oprezni s takvim varalicama, i molim vas da tu stranicu prijavite Facebooku jer krši standarde zajednice. Ja ću u narednim danima pokrenuti proces verifikacije ove stranice kako biste uvijek znali da komentare pišem ja a ne netko drugi. Puno hvala na pomoći. Možete biti sigurni da vam ja neću pisati komentare previše intimnog ili sumnjivog sadržaja”, napisao je on.